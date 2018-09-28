Пятница, 28 Сентября 2018 года
05:05:35 МСК

Песков не исключил новых отставок губернаторов

Политика

Но о новой ротации пока никакой информации нет

Москва, 28 сентября 2018, 04:44 — REGNUM  Не исключено, что ротация губернаторов в регионах России продолжится, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РЕН-ТВ.

«Серия уже была, нельзя исключать и продолжения», — заявил он.

При этом Песков отметил, что пока Кремль не планирует никаких кадровых перестановок среди руководителей регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко был освобожден от своей должности. Президент России Владимир Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края взамен его предшественника Андрея Тарасенко, который не смог одержать победу на выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Сахалинцы комментируют внезапный уход губернатора Кожемяко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения глав регионов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить