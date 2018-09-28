Песков не исключил новых отставок губернаторов

Москва, , 04:44 — REGNUM Не исключено, что ротация губернаторов в регионах России продолжится, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РЕН-ТВ.

«Серия уже была, нельзя исключать и продолжения», — заявил он.

При этом Песков отметил, что пока Кремль не планирует никаких кадровых перестановок среди руководителей регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко был освобожден от своей должности. Президент России Владимир Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края взамен его предшественника Андрея Тарасенко, который не смог одержать победу на выборах.

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