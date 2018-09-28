Бретт Кавано под присягой отверг обвиняния в домогательствах

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Кандидат в члены Верховного суда США Бретт Кавано, выдвинутый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, на слушаниях в конгрессе под присягой отверг обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, сообщает CBS.

«Я пил пиво с друзьями, иногда много пил, иногда другие много пили. Я любил пиво, я и сейчас его люблю, но я не выпивал пива столько, чтобы не контролировать себя. И я никогда не совершал сексуального насилия», — заявил Кавано о своем студенчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 55-летняя Джули Светник заявила о сексуальном насилии со стороны кандидата в члены Верховного суда Бретта Кавано в начале 1980-х годов.

Светник стала уже третьей женщиной, обвинившей кандидата в сексуальном домогательстве и насилии. Ранее еще две женщины заявили, что Кавано домогался до них в состоянии алкогольного опьянения на вечеринках.

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