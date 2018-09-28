Пятница, 28 Сентября 2018 года
05:05:45 МСК

Бретт Кавано под присягой отверг обвиняния в домогательствах

Политика

Пиво он любил больше, чем женщин

Вашингтон, 28 сентября 2018, 04:17 — REGNUM  Кандидат в члены Верховного суда США Бретт Кавано, выдвинутый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, на слушаниях в конгрессе под присягой отверг обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, сообщает CBS.

«Я пил пиво с друзьями, иногда много пил, иногда другие много пили. Я любил пиво, я и сейчас его люблю, но я не выпивал пива столько, чтобы не контролировать себя. И я никогда не совершал сексуального насилия», — заявил Кавано о своем студенчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 55-летняя Джули Светник заявила о сексуальном насилии со стороны кандидата в члены Верховного суда Бретта Кавано в начале 1980-х годов.

Светник стала уже третьей женщиной, обвинившей кандидата в сексуальном домогательстве и насилии. Ранее еще две женщины заявили, что Кавано домогался до них в состоянии алкогольного опьянения на вечеринках.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще одна женщина обвинила Кавану в домогательствах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить