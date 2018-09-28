Пятница, 28 Сентября 2018 года
05:05:44 МСК

Лавров встретился председателем Генассамблеи ООН Эспиносой

Политика

Обсуждался вопрос ревитализации Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 04:05 — REGNUM  Переговоры с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой Гарсес провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Нью-Йорке, сообщили 28 сентября в МИД РФ.

Переговоры состоялись 27 сентября. Обсуждались вопросы ревитализации Генассамблеи ООН, повышение эффективности ее работы и соотношение ее деятельности с другими главными органами ООН.

«С.В.Лавров выразил надежду, что М. Эспиноса будет способствовать установлению атмосферы конструктивного взаимодействия в Генассамблее и достижению консенсуса стран-членов ООН по большинству вопросов», — отметили в МИД РФ.

Напомним, Эспиноса, министр иностранных дел Эквадора, избрана председателем 73-й Генассамблеи в июне: за нее отдали голоса 128 членов ООН. Конкуренткой была постпред Гондураса в ООН Мари Элизабет Флорес Флейк (62 голоса).

24−27 сентября Лавров провел в ООН ряд важных встреч, как двусторонних, так и в рамках международных структур. Состоялись встречи по проблемам Сирии, Ирана, Северной Кореи. 26 сентября состоялись переговоры Лаврова с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Лавров не исключил, что может состояться его встреча с американским коллегой Майком Помпео — если, как сказал российский министр иностранных дел, госсекретарь Штатов сам этого захочет.

Читайте подробнее: Лавров сказал, будет ли встречаться с Помпео

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить