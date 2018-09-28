Лавров встретился с коллегой из Боливии и вручил награду постпреду Солису

Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Встреча между главами МИД России и Боливии состоялась «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили 28 сентября в МИД РФ.

«27 сентября «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Д.Пари Родригесом», — сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что на встрече министры обсудили двусторонние отношения, обменялись мнениями по геополитическим вопросам. Была затронута тема взаимодействия в Совете Безопасности ООН, в котором Боливия — непостоянный член на период 2017—2018 гг.

«С.В.Лавров вручил постоянному представителю Боливии при ООН С.Льоренти Солису нагрудный знак МИД России «За взаимодействие», — отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Нью-Йорке президент Боливии Эво Моралес встретился с иранским президентом Хасаном Рухани. Глава Ирана предложил Боливии частные и государственные инвестиции в здравоохранение, образование и промышленность, а также передачу знаний в области нанотехнологий.

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