Три десятка иностранных летательных аппаратов замечены у границ России

Москва, , 03:07 — REGNUM Тридцать иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

С целью недопущения нарушения государственной границы совершено 13 подъемов в воздух из состава дежурных по ПВО сил. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю зафиксировано 37 летательных аппаратов у российских границ.

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