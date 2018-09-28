Пятница, 28 Сентября 2018 года
03:42:38 МСК

Три десятка иностранных летательных аппаратов замечены у границ России

Политика

Нарушения границ не допущено

Москва, 28 сентября 2018, 03:07 — REGNUM  Тридцать иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

С целью недопущения нарушения государственной границы совершено 13 подъемов в воздух из состава дежурных по ПВО сил. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю зафиксировано 37 летательных аппаратов у российских границ.

Читайте ранее в этом сюжете: У российских границ засекли 37 иностранных летательных аппаратов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить