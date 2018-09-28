Пятница, 28 Сентября 2018 года
03:43:04 МСК

Главы МИД семи стран назвали политический курс по Сирии безальтернативым

Политика

Совместное заявление: «Военного решения нет»

Главы МИД семи стран назвали политический курс по Сирии безальтернативым
Darwinek
Карта-флаг Сирии

Вашингтон, 28 сентября 2018, 02:00 — REGNUM  Альтернативы политическому урегулированию ситуации в Сирии нет, говорится в заявлении министров иностранных дел семи стран: США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

«Военного решения нет, как нет и альтернативы политическому решению», — говорится в совместном заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча по мирному урегулированию в Сирии министров иностранных дел России, Ирана и Турции. Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили договоренности на Конгрессе национального диалога в Сочи по стабилизации обстановки в Идлибе и обсудили шаги по созданию конституции Сирии.

В этот же день заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин принял участие в организованном Европейским союзом мероприятии высокого уровня по Сирии. Участниками было решено продолжать взаимодействие с партнерами по Астанинскому формату.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва, Тегеран и Анкара обсудили шаги по конституции Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить