Главы МИД семи стран назвали политический курс по Сирии безальтернативым

Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Альтернативы политическому урегулированию ситуации в Сирии нет, говорится в заявлении министров иностранных дел семи стран: США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

«Военного решения нет, как нет и альтернативы политическому решению», — говорится в совместном заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча по мирному урегулированию в Сирии министров иностранных дел России, Ирана и Турции. Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили договоренности на Конгрессе национального диалога в Сочи по стабилизации обстановки в Идлибе и обсудили шаги по созданию конституции Сирии.

В этот же день заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин принял участие в организованном Европейским союзом мероприятии высокого уровня по Сирии. Участниками было решено продолжать взаимодействие с партнерами по Астанинскому формату.

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