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Иран спрятал, Израиль нашел? Тегеран обвинили в хранении ядерных материалов

Политика

Нетаньяху потребовал провести инспекцию МАГАТЭ в Иране

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 01:30 — REGNUM  Обвинения в адрес иранских властей, которые якобы хранят сотни тонн ядерных материалов, прозвучали из уст израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«То, что Иран прячет, Израиль находит», — заявил Нетаньяху.

По словам израильского лидера, в Тегеране на тайном складе обнаружены 300 тонн ядерных материалов и оборудование для производства ядерного оружия.

«Я призываю МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта», — добавил Нетаньяху.

Израильский премьер-министр утверждает, что иранские власти пошли на хитрость и рассредоточили по стране запрещенные международными договоренностями материалы — «чтобы скрыть улики».

Напомним, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном) неоднократно заявляли, что Тегеран соблюдает обязательства по СВПД. Такие же выводы неоднократно делало МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в ООН Нетаньяху призвал страны Европейского союза — участницы СВПД (Франция, Великобритания и Германия) выйти из соглашения, аргументируя это тем, что иранские власти — это «диктатура».

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху в ООН призвал Европу выйти из ядерной сделки с Ираном

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Израиль и Иран
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