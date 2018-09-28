Пятница, 28 Сентября 2018 года
01:59:44 МСК

Меркель отвергла возможность коалиции с «Альтернативой для Германии»

Политика

Несмотря на растущий рейтинг АдГ в Саксонии

Меркель отвергла возможность коалиции с «Альтернативой для Германии»
Иллюстрация: Bundeskanzlerin.de
Ангела Меркель

Берлин, 28 сентября 2018, 01:24 — REGNUM  Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС) категорически отвергает возможность создания коалиции с правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявила канцлер ФРГ и председатель ХДС Ангела Меркель в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Меркель заявила, что категорически исключает возможность такого альянса. Она отвечала на вопрос журналиста о возможной коалиции с АдГ после выборов в ландтаг Санксонии, которые должны состояться в следующем году. Согласно соцопросам, в этом регионе особенно сильны позиции АдГ.

Напомним, 21 сентября были опубликованы результаты соцопроса о популярности партий в восточной Германии. Второе место в этом соцопросе заняла партия «Альтернатива для Германии», которая набрала 18%. Как отмечают некоторые эксперты, популярности партии поспособствовали беспорядки в Хемнице, вызванные антимигрантскими настроениями.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер саксонской ячейки ХДС Кристиан Хартманн не исключил возможности союза с АдГ, мотивируя это уважением интересов избирателей. В свою очередь, генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клинбайл призвал канцлера Германии Ангелу Меркель обособиться от «правых экстремистов и врагов демократии», среди которых он назвал и АдГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саксонии в 2019 году возможна коалиция партий ХДС и АдГ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить