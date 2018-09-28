В Совфеде назвали цель самовыражения «активистов» у Торгпредства в Киеве

Москва, , 01:04 — REGNUM Устроившие безобразную выходку у здания российского Торгового представительства в Киеве неизвестные добивались закрытия российского посольства на Украине, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, пишет газета «Известия».

Сенатор отметил, что украинские провокаторы не дождутся закрытия российского посольства на Украине.

«Хулиганы своими действиями добиваются именно эмоциональной и непродуманной реакции со стороны России», — сказал Косачев.

Напомним, днем 27 сентября автомобили представителей российского посольства в Киеве были испорчены неизвестными: фигурирующие в СМИ под названием «активисты» хулиганы облили машины фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со скандалом российский МИД направил украинским коллегам ноту протеста, отметив, что киевские полицейские «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

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