Пятница, 28 Сентября 2018 года
02:00:14 МСК

Пушков: Стратегия США — наращивать давление на Россию

Политика

«Ледяная война» не терпит оттепели»

Пушков: Стратегия США — наращивать давление на Россию
Дядя Сэм

Москва, 28 сентября 2018, 00:42 — REGNUM  Стратегия США по антироссийским санкциям заключается в наращивании санкционного давления, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Предложение сенатора Рэнда Пола снять санкции с российских парламентариев было заблокировано сенатом США. Ожидаемо. Причина — в стратегии США по наращиванию санкционного давления на Россию. Снятие даже части санкций взорвало бы эту стратегию. «Ледяная война» не терпит оттепели», — заявил сенатор.

Напомним, 26 сентября комитет по международным делам сената США отклонил предложение республиканского сенатора Рэнда Пола снять санкции с российских парламентариев. За поправку проголосовал лишь автор законопроекта, другие 20 членов комитета проголосовали против.

Сенатор Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против членов Госдумы, которые голосовали за «вторжение на Украину и захват Крыма».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить