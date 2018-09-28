Давно ошибся дверью. В МИД РФ прокомментировали конфуз Порошенко

Москва, , 00:34 — REGNUM Неловкость украинского президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН, где он зашел в переговорную российского министра иностранных дел Сергея Лавова — не первая.

Украинский лидер сильно ошибся, судя по его политике, еще в 2014 году, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 18-м году, а года четыре назад. Судя по тому, что сейчас происходит на Украине», — отметила дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Порошенко случайно зашел в переговорную к Лаврову, которую спешно покинул. В этот момент представители российских СМИ попросили его дать небольшое интервью, от чего украинский лидер отказался, мотивируя это тем, что российская пресса «лживая».

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