Экономика Китая-России-Ирана сильней экономики США: война априори проиграна

Сергей Шакарянц, , 09:26 — REGNUM

Замминистра коммерции Китая Фу Цзыин 25 сентября открыл новую тему в китайско-российских отношениях. Он сказал, что «совместные усилия Китая и России способны преодолеть негативные последствия санкционного давления Вашингтона». По словам Цзыина, Россия и Китай создали все необходимые условия для успешного сотрудничества. «Экономики двух стран выгодно взаимно дополняют друг друга. <…> В связи с этим мы путём обоюдных усилий способны преодолеть возникшие трудности», — подчеркнул он. Надо напомнить, почему в сентябре 2018-го вообще возникает подобная тема для расширения китайско-российского взаимодействия. В июле США установили пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объёмом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. В августе Вашингтон ввёл новые ограничения на китайские товары объёмом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же. В сентябре американская администрация объявила о введении новых тарифов, которые начали действовать с 24 сентября. Более того, 20 сентября США ввели санкции против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом»: за закупку истребителей Су-35 и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. После этого официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что американские санкции являются грубым нарушением принципов международных отношений.

Мир не первый год знает, что КНР и РФ поддерживают друг с другом постоянные контакты в сфере обороны. Не секрет это и для США — даже до 99% китайских разработок новейших вооружений в своей основе представляют собой советское/российское оружие. Китайское военное ведомство выразило протест США в связи с введением Вашингтоном санкций в отношении Китая за сотрудничество с Россией в военной сфере. Как и следовало ожидать, реакция Пекина была хоть и сдержанной, но жёстко антиамериканской. В минобороны КНР назвали действия американцев проявлением «великодержавного гегемонизма». «Действия американской стороны являются публичным растаптыванием основных норм международных отношений, — приводит выдержку из официального заявления МО КНР портал «Газета.ру». — Сотрудничество России и Китая является отношениями между суверенными государствами, соответствующими нормам международного права. У США нет прав вмешиваться во взаимодействие стран». Как передавало Центральное ТВ Китая 22 сентября, МИД КНР сделало представление послу США Терри Бранстеду по поводу санкций, введённых в отношении Пекина за сотрудничество с Россией. Замглавы МИД КНР сделал резкое представление американскому дипломату, потребовал «исправить ошибку» и снять ограничительные меры. При этом представители КНР пересмотрели участие страны в симпозиуме в США, посвящённом поддержанию международной безопасности на море, а также во второй встрече представителей штабов двух стран в рамках межармейского диалога Пекина и Вашингтона. Мероприятие должно было пройти в столице Китая 25−27 сентября…

Даже самые ревностные адепты США и политики американского гегемонизма не смогут отрицать — Вашингтон играет на грани фола, потому что, распространяя конфронтационность и на Китай, США рискуют взорвать ту самую ветку «дерева», на которой «сидят» не первое десятилетие — внутренний рынок США. Кто бы и что бы ни говорил о взаимопроникновении (экономическом) КНР и США, подрывать китайскую экономику и китайские активы сегодня означает — приближать конец американской экономики. И уж точно — вести дело к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Довести же дело до откровенного, явного союза России и Китая в АТР — означает положить своими руками конец гегемонии США в этом громадном регионе планеты. По экономике КНР, скажем так, есть самые различные «прогнозы». Одни — из числа преданных и рабски любящих Америку (видимо, за особого рода «выплаты») — вот уже не первое десятилетие сулят китайской экономике «обрушивание и крах в считанные дни». Дни считаются каждый год — экономика КНР пока «держится», да и приростом ежегодным продолжает удивлять. Другие же, и в том числе — довольно нехилые эксперты Международного валютного фонда (МВФ), из года в год кормят прогнозами о том, что — вот уж в этом (каждый последующий год после 2014-го) году «Китай обгонит США и станет мировым лидером по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности (ППС)», «экономика Поднебесной выйдет в мировые лидеры», и т.д., и т.п. Мы не станем никого рекламировать и пропагандировать, всё ведь зависит от того, кто что считает и как считает. Немного отвлечёмся от политики и стратегии.

Существует несколько методик расчёта ВВП, одной из которых является расчёт по паритету покупательской способности. Модель ППС позволяет сравнить стоимость всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Согласно этой методике, ВВП рассчитывается из одинакового объёма денег, пересчитываемых по текущему курсу других валют, которыми можно оплатить одинаковое количество услуг и товаров в любом государстве. Однако, по мнению ряда экономистов, расчёт ВВП по паритету покупательской способности не отражает в полной мере реального положения дел. Например, по номинальному расчёту ВВП Китая 4 года назад составлял 9 трлн долларов, а ВВП США — 17 трлн долларов. «По расчётам МВФ, Китай может стать первой экономикой. Но значит ли это, что он станет экономикой номер один? Конечно, нет. Есть такое понятие, как «ВВП на душу населения». По этому показателю ВВП в России в 2 раза больше, чем в Китае. А если мы пересчитаем ВВП РФ, который номинально составляет два с небольшим триллиона долларов по ППС, то выйдет, что мы устойчиво обогнали экономику Германии. Если Китай может похвастаться по методологиям МВФ по ППС, что он обгонит США, то мы можем похвастаться, что мы больше, чем крупнейшая экономика еврозоны», — рассуждал преподаватель Института экономики естественных монополий РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.

Но вот что ещё более интересно. ВВП США больше российского в 4,8 раза, а удельная доля реального производства в ВВП России больше, чем в ВВП США, в 2,2 раза. Это означает, что реальное промышленное производство в США больше российского в 4,8/2,2 = 2,18 раз. А если учесть теневой сектор, который в России существенно больше, чем в США, то разрыв станет ещё менее заметным. Аналогичный подсчёт для КНР показывает, что объём производимого продукта там выше, чем в РФ, в 7,44 раза. В пересчёте на душу населения приходим к интересным и неожиданным выводам. Население США больше российского в 2,2 раза, а население Китая — в 9,38 раз. Это означает, что объём реального промышленного производства в России и США на душу населения примерно одинаков. Утверждение о гораздо более эффективном производстве в США оказывается мифом. Аналогично, в пересчёте на душу населения, РФ сегодня производит промышленного продукта в 1,26 раз больше, чем в Китае. Убийственен ещё один вывод: экономика КНР +экономика России — это уже больше, чем экономика США. И вот теперь возвращаемся к заявлениям замминистра коммерции Китая Фу Цзыиня — и задумаемся: итак, пресловутая «третья мировая прокси-война» уже завтра войдёт в новую стадию, причём, учитывая географическое положение России и КНР, это будет новая фаза «торговой войны» не только в АТР, а по всей планете. Но вопрос ведь ещё и в том, что уже несколько лет эксперты говорят, что возможен период, когда рухнет «долларовая системы». Даже сторонники неотказа от доллара в международных расчётах это понимают — например, зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин в 2014 г. не отрицал негативные для США тенденции: «У долларового айсберга будут потихоньку обламываться края, и мы в этом тоже будем участвовать, создавая потихоньку рынки и системы расчётов в других валютах, минуя доллар. Но айсберг будет продолжать существовать. Короче говоря, доля доллара США будет со временем снижаться, по мере того, как мир будет становиться мультиполярным».

Но в чём тут изюминка? Китай долго молчал, пока США не вздумали затронуть сферу китайско-российского военно-технического сотрудничества. И сейчас Вашингтон рискует оказаться, причём один на один, отнюдь не с дуэтом Китай-Россия, который уже имеет возможность возобладать над Америкой. Мы возвращаем читателей к теме переговоров президента РФ Владимира Путина 7 сентября 2018 г. в Тегеране с верховным лидером Исламской революции, аятоллой Сейедом Али Хоссейни Хаменеи. «Россия и Иран могут вести двустороннее сотрудничество по глобальным вопросам. Один из вопросов — это сдерживание Америки, потому что она представляет опасность для всего человечества», — цитировало Хаменеи иранское агентство Fars News. Лидер Ирана отметил, что сотрудничество с Россией можно назвать выдающимся. «Это опыт двустороннего сотрудничества в истинном смысле этого слова», — сказал Хаменеи, добавив, что одно из направлений — совместное противостояние американским санкциям. А уже 11 сентября (!) замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью «Российской газете», что РФ намерена продолжить совместно с Ираном «выстраивать оборону» от экстерриториальных санкций США и попыток Вашингтона сорвать сделку по иранской ядерной программе: «Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем, другими государствами, для того чтобы выстроить, если хотите, эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций, от попыток США сорвать СВПД в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно».

Теперь параллельно «глянем» на ирано-китайские отношения. Во время встречи в Нью-Йорке на полях 73-ей сессии Генассамблеи ООН со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Иран будут продолжать укреплять торгово-экономические связи, несмотря на давление Америки. Да, конечно — это не первая попытка Китая и Ирана сблизить экономики своих стран в обход Америки, 7 лет назад Пекин и Тегеран договаривались о бартерных обменах иранской нефти на китайские товары. А затем договорились о расчётах вне долларовой системы. «Китай продолжит нормальные экономические взаимоотношения с Ираном», — такие слова Ван И приведены на сайте внешеполитического ведомства Китая. И, кстати, власти КНР, причём именно после антииранских шагов США в мае этого года, открыли новый железнодорожный маршрут в Иран. По данным Washington Post, Китай отправил первый поезд из Баяннура со 1150 тоннами семян подсолнечника именно в мае. А недавно в Иран пришёл второй крупный эшелон из КНР. Теперь — вновь «бросок» к Ирану. Помнится, в апреле этого года Тегеран устами секретаря Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана и члена Совета по целесообразности адмирала Али Шамхани, обращаясь к России и Китаю, заявил, что «США внесли наши страны в список угроз национальной безопасности», поэтому «иранские власти рассчитывают договориться с Россией и Китаем по вопросу создания общей стратегии действий для противостояния политическому давлению со стороны США». А в плане борьбы с террором, развязанным боевиками, контролируемыми американцами, «Тегеран, Москва, Пекин, Кабул и Исламабад должны наладить эффективное взаимодействие в данной сфере», сказал адмирал Шамхани.

Мы уверены, что любому глазу, даже — непрофессиональному, заметна схожесть замыслов и намерений высших чиновников не только Китая и России, но и Ирана. То есть — затевая торгово-экономическую «третью мировую прокси-войну» против Пекина, Москвы и Тегерана, США рискуют столкнуться не столько с ответными санкциями Китая и России, сколько — с единым фронтом противодействия геостратегического и геоэкономического трио Китай-Россия-Иран, а не дуэта Китай-Россия. Это при том, что США уже сегодня экономически проигрывают сумме экономик КНР и РФ. Вот и свежайшее доказательство — 27 сентября старший военный советник главнокомандующего вооружённых сил Ирана, т. е. айятоллы Хаменеи, экс-главком КСИР Ирана генерал-майор Ехия Рахим Сэфэви на местной конференции в Зенджане на северо-западе от столицы Ирана совершенно откровенно заявил, что «настало время для сегодняшнего мира сформировать антиамериканскую коалицию во всём мире против угрожающей позиции Вашингтона и его санкций против других государств», сообщило агентство IRNA. По его словам, «президент США Дональд Трамп является эгоцентричным и самовлюблённым, находится в плохих отношениях со всеми странами мира, включая Иран, Китай, Россию, Северную Корею, Венесуэлу, Кубу и Европейский союз». И единственный способ борьбы с санкциями и угрозами врагов — это совместное, объединённое сопротивление. Как можно заметить, сегодняшней господствующей доминантой в международной политике неуклонно становится стремление ведущих держав Евразии (а это именно — Китай, Россия и Иран, «по умолчанию» — ещё и Индия) к созданию реального блока, призванного организовать всепланетарное сопротивление нарастающей наглости США.

Наверное, многие помнят, как «по-крокодильи» лили слёзы в связи с «тяжёлым экономическим положением иранского народа» власти США, да и власти Израиля, например. Всю весну и всё лето, начиная с уровня самого президента Трампа и, скажем, израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, первые лица и их окружение в США и Израиле то и делали, что самыми — то завуалированными, то полупрозрачными, а то и прямыми намёками, убеждали иранский народ предпринять переворот. При этом лживо уверяли, что, мол, «нет цели сменить режим в Тегеране». То, видите ли, США и Израилю показалось, что иранской нации «мешают яйца и цены на яйца», то — удорожание доллара на внутрииранском валютном рынке и падение курса риала/тумана, то — посредством спекулянтов, нравилась идея «базарных бунтов» с привлечением мелких и средних торговцев. Но в итоге тандем США-Израиль вернулся к своей истинной ипостаси — руками и деньгами всякий «саудовских аравий» развернуть террористическую войну. То есть — пойти по пути государственного терроризма против Ирана. И кто знает — а не попытаются ли США-Израиль ввергнуть в террористический хаос также Китай и Россию, раз уж Пекин и Москва готовы объединиться с целью борьбы с «санкциями» США? Наглая выходка американо-сионистских «прокси» в иранском городе Ахваз — тому наглядное доказательство. И обратим внимание, как по-фашистски неврастенически реагировал советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон на неком саммите United Against Nuclear Iran. Разве это иранские граждане или получающие помощь от Ирана, допустим, граждане Ливана, расстреляли американских женщин и детей, американских нацгвардейцев где-нибудь в Канзас-Сити? Так с какого же панталыку Вашингтон сейчас повторяет бред политиков и военных Израиля? Иран не спонсирует и не помогает террористам, что заметно — пусть даже хоть и по Ираку с Сирией.

И вдруг президент Трамп на сессии ГА ООН охарактеризовал Иран как страну, подстрекающую к «хаосу, смерти и разрушениям». Получив команду «фас!», ринулся брызгать слюнями и Джон Болтон — давным-давно всем известный христиано-сионист и иранофоб. «Болтон направил своё предупреждение «убийственному режиму мулл в Тегеране», сообщила 26 сентября британская BBC. «Если вы перейдёте нам дорогу, нашим союзникам или нашим партнёрам; если вы причините вред нашим гражданам; если вы продолжите лгать, обманывать и врать, да, действительно будет ад, и вы заплатите огромную цену, — верещал с панически испуганными глазками Болтон. — Пусть моё сегодняшнее послание будет ясным: мы наблюдаем за вами, и мы придём за вами». Как тут не вспомнит покойного сатирика Михаила Задорнова: «Ну — тупые американцы!»? Как говорится, нашёл чем угрожать — и кому? Отмобилизованной армии, отмобилизованным КСИР и ополчению «Басидж»? Разведчикам, умеющим «доставлять» личные послания иранских генералов в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, да прямо на стол директора ЦРУ генерала Петреуса? Разведчикам, имеющим агентуру в Израиле на уровне министров израильского правительства? Страну, не скрывающую, что на ниве, по крайней мере, антитеррористической борьбы, ведёт обмен разведданными не только с Сирией и Ираком, но и с Китаем, Россией и Пакистаном, которым ой как много чего есть передать Ирану о деятельности спецслужб США и Израиля? Впрочем, разве можно что-то умное ждать от Болтона, если сам Трамп призвал мировых лидеров «изолировать иранский режим до тех пор, пока продолжается его агрессия», а госсекретарь США и, кстати, экс-директор ЦРУ Майкл Помпео призвал к «изоляции иранского режима во всём мире»? Географию знаете, мистеры Трамп, Болтон и Помпео? Если нет — вернитесь в среднюю школу и подучите.

Теперь впору разобраться, что такое экономика Ирана, которой до сентября так усиленно были «озабочены» власти США и Израиля, что с иранской экономикой происходит. Сказать, что в этой сфере иранцы живут без проблем — это преувеличение. Но не отметить, что под всякого рода санкциями, под шантажом и угрозами со стороны тех же США и Израиля, экономика Ирана, тем не менее, жива и усиленно развивается — это уже будет ошибкой, граничащей с ангажированной ложью. Бразильский банк развития (BNDES) планирует открыть кредитную линию на 1,2 миллиарда долларов, чтобы продолжить торговлю с Ираном, а также инвестирование в страну, сообщил посол Бразилии в Тегеране Родригу де Азереду Сантуш. Это к тому, что Бразилия — лидер Латинской Америки в экономике и в то же время крайне «зажатое» Америкой государство. Но даже Бразилия понимает, что иранская экономика — шанс для Бразилии, а не какие-то политические дивиденды от США. И согласимся — при отсутствии перспектив у «санкционной» иранской экономики ведущая страна Латинской Америки точно бы предпочла не обострять отношений с Вашингтоном. Кстати, лопнул и мыльный пузырь израиле-американской пропаганды о том, что после смерти Уго Чавеса позиции Ирана в Латинской Америке подорваны. Далее берём… Армению. Почему именно так? Потому, что несмотря на географическую близость и, казалось бы, логичность того, чтобы усиленно развивать торгово-экономические отношения с Ираном, власти Армении усиленно делали и делают вид, что Иран — это где-то на Марсе. За первые 4 месяца текущего 1397 иранского финансового года (21 марта-22 июля 2018), ненефтяной товарооборот между Ираном и Арменией составил 132 768 тонн на сумму $54,31 млн, сообщает IRNA. Это означает увеличение по тоннажу и стоимости на 24,48% и 24,79%, соответственно, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показывают последние данные, опубликованные Таможенной администрацией Исламской Республики Иран, сообщает иранский источник Financial Tribune. Экспорт из Ирана в Армению составил 131 504 тонны на сумму $ 49 млн, увеличившись на 28,04% и 29,88% по тоннажу и стоимости, соответственно, в годовом исчислении. Армения заняла 25 место по экспорту Ирана за этот период. В течение этого периода Иран экспортировал в Армению главным образом технику, монокулярные камеры и фисташки. Армения экспортировала в Иран 1263 тонны товаров на сумму $ 5,31 млн., что на 68,02% и 8,33% меньше по тоннажу и стоимости, соответственно, в годовом исчислении. За 4 месяца Армения стала 62-м экспортёром товаров в Иран. Экспорт, в основном, включал овец, транспортные средства и дизельные двигатели.

Тот же источник — о российско-иранском товарообороте. За первые 4 месяца текущего 1397 иранского финансового года ненефтяной товарооборот Ирана с Россией составил 645 158 тонн на сумму 546,24 млн долларов США. Это означает рост по тоннажу и стоимости на 33,93% и 130,35% соответственно по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Экспорт из Ирана в Россию составил 171 496 тонн на сумму $ 93,56 млн, что на 29,39% и 36,84% больше по тоннажу и стоимости соответственно, нежели год назад. Россия была 21-м крупнейшим экспортным направлением Ирана в течение этого периода. Иран, в основном, экспортировал в Россию в течение этих 4 месяцев яблоки, помидоры и киви. Между тем Россия экспортировала в Иран 473 662 тонны товаров на сумму $452,68 млн, что на 35,66% и 168,22% больше по тоннажу и стоимости соответственно, в годовом исчислении. Россия стала 8-м крупнейшим экспортёром товаров в Иран за 4 месяца. Экспорт из России в Иран, в основном, включал детали ядерных реакторов, радионавигационные устройства и кукурузу.

Несколько слов об углеводородной части экономики Ирана. За первые 4 месяца текущего 1397 иранского календарного года доходы Ирана от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов достигли 419 триллионов риалов (около 9,98 млрд долларов США), что на 60,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За указанный период продажи сырой нефти в стране достигли 348,9 трлн риалов (около 8,3 млрд долларов США), тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 189 триллионов риалов (около 4,5 млрд долларов США), сообщает IRNA. Экспорт сырой нефти за эти 4 месяца увеличился до рекордного уровня, до 84,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавнее повышение цен на нефть стало одним из главных факторов этого скачка в нефтяных доходах страны. Как сообщает Shana, за тот же период страна ежедневно экспортировала 2,3 миллиона баррелей сырой нефти и газового конденсата. Китай, Индия, Япония и Южная Корея входят в число основных стран-импортёров сырой нефти, получая 60% от общего объёма экспорта нефти из Ирана. Остальные 40% экспорта сырой нефти страны направляются европейским покупателям. А вот ненефтяной экспорт Ирана достиг $ 19 млрд за 5 месяцев, с 21 марта по 22 августа 2018 г., сообщил глава центрального банка Ирана (CBI) Абдолназер Хемати. По данным IRNA, $ 3 млрд, полученные от экспорта нефти, газа и конденсатов, уже введены в экономический цикл, а оставшиеся $16 млрд. будут доступны в ближайшее время. Ссылаясь на интегрированную систему валютных сделок, известную на местном уровне под аббревиатурой NIMA, он добавил: «На сегодняшний день в NIMA поставлено в общей сложности 2 млрд евро, из которых 80% были предоставлены нефтехимическими производителями». В своём выступлении он также упомянул о выделении 13 млрд долларов США на импорт основных продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования, и заявил, что импорт этих товаров продолжается.

Смешно — но факт: Иран предлагает США… способствовать снижению цен на мировом рынке на нефть! Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане 26 сентября раскритиковал президента США за угрозы арабским членам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы они снизили цены на нефть, призвав его прекратить вмешательство на Ближнем Востоке. «Трамп пытается серьёзно снизить экспорт нефти из Ирана и хочет, чтобы цены на нефть не выросли, но эти два действия невозможны одновременно, — сказал Зангане, выступая на заседании кабинета министров в Тегеране. — Если Трамп хочет, чтобы цены на нефть не росли и не дестабилизировался рынок, он должен прекратить ненадлежащее и создающее напряжённость вмешательство в важный ближневосточный регион и не должен препятствовать добыче и экспорту иранской нефти», сообщает Fars News. Зангане сослался на последнее выступление президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке и сказал, что тот также обвинил Трампа и его искажающую политику в нестабильности на рынке. А самая-то глупость, как думают наши читатели, в чём состоит? Не поверите — оказывается, в то время как США ввели новый раунд санкций в отношении торговли с Ираном драгоценными металлами, транзакций в долларах США, а также в отношении автомобильного сектора Ирана в августе, и санкции за экспорт нефти должны начаться в начале ноября, Американская статистическая ассоциация (ASA) сообщила, что в июле 2018 года объём торговли между Ираном и США составил 60,7 млн долларов США, увеличившись в 6 раз (!!!) по сравнению с тем же периодом в 2017 году, когда он составлял 10,2 млн долларов США. Итак, запрещая, в основном, Европе, как и марионеткам в других частях света, торговать с Ираном, закупать у Ирана нефть и газ, и т.д., и т.п. Вашингтон в то же время наращивал обороты своего торгового сотрудничества с ИРИ! Зададим вопрос: ну и как это называется у «взрослых парней»? Согласно отчёту, импорт Ирана из США в июле достиг 35,7 млн долларов США, увеличившись в 5 раз, нежели год назад, когда он находился на уровне 6,9 млн долларов, сообщает газета Tehran Times. Импорт США из Ирана в названный месяц увеличился в 7,5 раз и достиг 25 млн долларов США, по сравнению с предыдущими 3,3 млн долларов в июле 2017 г. В течение первых 7 месяцев 2018 г. объём торговли между Ираном и США составлял 155,6 млн долларов США, увеличившись на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт США в Иран за эти 7 месяцев увеличился на 101%, достигнув 95,4 миллиона долларов, а их импорт из Ирана увеличился на 54% и составил 60,2 миллиона долларов, подтвердил тот же отчёт.

Лицемерие и фарисейство — вот что такое политика США, как и Израиля, по отношению к Ирану. Это, конечно — пока не экономика «азиатского тигра». Но иранская экономика — это океан неисчерпаемых возможностей и постоянный, стабильно-поступательный рост позитивных тенденций, это вполне приличный ВВП и так далее. Перечислим кое-что только из сентября 2018 г. Индийские нефтеперерабатывающие заводы будут платить за нефть из Ирана в рупиях, используя банки UCO Bank и IDBI Bank, с 4 ноября, когда санкции США против Ирана вступят в силу, сообщили индийские СМИ 19 сентября. И Индия ни на день не собирается отказываться от иранских нефти и газа. На встрече с зам. председателя Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства (TCCIMA) по международным делам Мохаммадом Резой Бахтияри новый посол Южной Кореи в Исламской Республике Иран Ю Чан Хван 20 сентября рассказал о продолжении сотрудничества южнокорейских компаний с Ираном, несмотря на «санкции США». Он опроверг заявления некоторых СМИ о прекращении торговых и деловых отношений южнокорейских фирм с Ираном как необоснованные, отметив, что южнокорейские компании продолжают торговое сотрудничество с Ираном. Многие южнокорейские компании сильно зависят от иранской нефти, поэтому химическая и нефтехимическая промышленность, базирующаяся в Южной Корее, будет страдать от нехватки иранской нефти, заявил он. «Мы добиваемся отказа от американских санкций, введенных в отношении Ирана, чтобы продолжить закупки нефти у Исламской Республики Иран», — заявил посол.

Далее. Турция предложила создать совместный банк с Ираном для содействия торговле между двумя странами, сообщает IRNA со ссылкой на статью, опубликованную в турецкой газете Dünya. «Создание совместного банка, через который обе стороны могли бы вести двустороннюю торговлю и бизнес без использования доллара США, станет последним шагом для развития экономических отношений», — сказал турецкий председатель Иранско-турецкого делового совета Юмит Килер. В России в Казани до конца текущего года откроется «дочка» иранского банка «Мелли», в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. В свою очередь, правительство Ирана смягчило правила для ввоза иностранной валюты и разрешило лицензированным обменным пунктам и другим лицам ввозить в страну иностранные банкноты и золото после наблюдения за процедурами на таможне и уплаты сборов и налога на добавленную стоимость, сообщает Mehr News. Согласно новым правилам центробанка Ирана (CBI), иностранная валюта в виде банкнот может ввозиться в страну без ограничений и с соблюдением правил относительно борьбы с отмыванием денег и таможенных процедур страны. Что касается золота в виде ювелирных изделий, CBI разрешил торговцам ввозить золото в страну после получения разрешения от CBI и соблюдения соответствующих правил, включая уплату налога на добавленную стоимость и таможенных процедур. CBI также приказал таможенным службам разрешить импорт неочищенного золота после получения разрешения от CBI и соблюдения правил, включая уплату налога на добавленную стоимость.

Наконец, Мажлес (парламент) Ирана одобрил законопроект о создании 12 новых особых экономических зон (ОЭЗ), а также 8 новых зон свободной торговли (ЗСТ), сообщает ISNA. В связи с этим напомним, что в Иране уже имеется 8 ЗСТ и 26 ОЭЗ. Законопроект, который также включает пересмотр статуса 5 существующих ЗСТ, был принят 141 голосом «за» при 75 «против» и 7 воздержавшихся. Новые ЗСТ будут организованы в провинциях Голестан, Ардебиль, Систан-Белуджистан, Хормозган и Бушехр, а также в западных провинциях Элам, Кордестан и Керманшах. По данным секретаря Высшего совета свободных зон Мортезы Банка, в настоящее время в ЗСТ Ирана действуют около 1400 промышленных единиц, за 5 лет в свободных экономических зонах Ирана были сделаны огромные инвестиции.

Как видим, мир готовится не только к «санкциям США» против Ирана, но и к дедолларизации основных торговых операций. Пусть пока — в отношении нефти и нефтепродуктов из Ирана, лиха беда начало. Всем понятно — база дальнейшего развёртывания «торговых войн» это воля Ирана, Китая и России совместно противостоять «санкционной политике» США, направленной против этих держав. А вот фундамент у этого — иной, геополитический. 26 сентября в Тегеране прошла конференция по региональному диалогу по безопасности с участием Ирана, России, Китая, Индии и Афганистана. Это мероприятие заслуживает того, чтобы мир его заметил и запомнил. Секретарь ВСНБ Ирана адмирал Шамхани заявил, что теракт в Ахвазе разоблачил многих: «Этот инцидент ещё раз показал двойные стандарты, принятые теми, кто заявляет о борьбе с терроризмом, и показал истинное лицо сторонников террористов, которые даже не осудили это преступление», сообщает Mehr News. Шамхани отметил, что финансовая поддержка террористов, использование терроризма как инструмента, продвижение идеологии такфиризма и вмешательство в дела других стран под предлогом борьбы с терроризмом являются примерами двойных стандартов в кампании против терроризма. Он предложил создать структуру безопасности в регионе в соответствии с общими интересами региональных стран, с тем, чтобы положить конец вмешательству иностранцев и противостоять односторонности.

Выступая на конференции, секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал терроризм общим врагом и предложил всем объединиться, чтобы противостоять ему. Патрушев также сказал, что военное присутствие США в Афганистане только упрочило кризис безопасности в этой стране: «После терактов 11 сентября 2001 года США вторглись в Афганистан, чтобы сбросить режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако после 17 лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали ещё более жестокими». Афганский советник по национальной безопасности Хамдулла Мохид заявил, что пока террористы в Афганистане получают деньги и оружие, любая кампания против них не будет эффективной. Советник по национальной безопасности Индии Аджит Кумар Довал также заявил, что деньги от наркотиков делают террористов в Центральной Азии сильнее, и необходимо разработать механизм, чтобы сократить источник их денег. Представитель Китая также призвал к обмену разведданными в борьбе с террористами и экстремизмом, отметив, что его страна готова активизировать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию угрозам терроризма и экстремистским группировкам. Шамхани также упомянул кризис в Сирии, заявив, что в Сирии находятся тысячи террористов, которые представляют серьёзную угрозу для региона в будущем. И есть убедительные доказательства того, что США перекидывают ведущих боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в другие части мира. На отдельной встрече с Довалом Шамхани сказал, что «экономический терроризм» США против Ирана направлен на средства к существованию простых людей.

В итоге, как сообщали СМИ, эти страны договорились о создании единой межгосударственной базы данных террористов, опекаемых внерегиональными странами. Вашингтону есть о чём задуматься, в особенности если внезапно и Пакистан присоединится к «Тегеранской пятёрке по безопасности». Предпосылка для этого есть — участие Индии и Пакистана в работе ШОС, в рамках которой есть тема «антитеррористическая борьба» и есть Региональная антитеррористическая структура (РАТС) — постоянно действующий орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте.