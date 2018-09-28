МИД Иордании: Граница с Сирией может быть открыта

Нью-Йорк, США, , 00:00 — REGNUM Власти Иордании намерены открыть границу с Сирийской Арабской Республикой, которая была закрыта после начала вооруженного конфликта в САР. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади.

По его словам, Иордания в принципе хочет открыть границы с Сирией. Технический комитет сейчас проводит встречи по этому поводу для согласования всех деталей. После согласования можно будет решить вопрос об открытии границ.

Также Сафади напомнил, что Иордания не закрывала границы с Сирией специально — это произошло вынуждено в связи с эскалацией конфликта в Сирии.

«Как только мы договоримся о деталях, мы двинемся дальше», — сказал глава МИД Иордании.

Стоит отметить, что в районе населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе расположена американская военная база на которой США укрывают террористов. Снабжение этой базы осуществляется в том числе с территории Иордании.