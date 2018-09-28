Неонацисты требуют отставки министра МВД Украины

Киев, , 00:02 — REGNUM Члены майданных и неонацистских организаций собрались под домом министра МВД Арсена Авакова и требуют его отставки, сообщил 27 сентября официальный Telegram-канал неонацистской группировки «C-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Экстремисты возлагают на Авакова вину за нападения на «патриотически настроенных активистов», которые произошли за последнее время:

«Более 50 инцидентов. Ноль найденных заказчиков. Несколько задержанных исполнителей. Хватит воевать с патриотами. Займитесь преступниками», — написали боевики.

Отметим, что протестующие переместились к дому Авакова с улицы Банковой, где пикетировали администрацию президента Украины.

Напомним, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Арсен Аваков контролирует и финансово снабжает неформальные вооружённые группировки на Украине.

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