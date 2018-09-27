МИД РФ направил ноту протеста в связи с выходками «активистов» в Киеве

Москва, , 23:23 — REGNUM Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в адрес внешнеполитического ведомства Украины, сказано 27 сентября на официальном сайте российского посольства.

Таким образом, дипломаты отреагировали на хулиганское нападение украинских «активистов» на автомобили участников «Россотрудничества»:

"Возле здания Торгового представительства Российский Федерации в Киеве неизвестными лицами была проведена хулиганская акция, в ходе которой на территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего, при этом, не предпринимая», — сказано в сообщении.

В российском МИДе отметили, что выходка националистов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и что подобные акции, как правило, остаются безнаказанными.

Напомним, группа «активистов» повредила автомобили российских дипломатов и испачкала их фекалиями.

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