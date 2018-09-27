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Меркель намерена обсудить с Эрдоганом «права человека»

Политика

Проблема «прав человека» в Турции станет одной из центральных в ходе предстоящей встречи

Меркель намерена обсудить с Эрдоганом «права человека»
Иллюстрация: Kurdpress.com
Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Берлин, 27 сентября 2018, 23:21 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена проблемой с «правами человека» в Турции, 27 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Меркель перед переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проблема «прав человека» станет одной из центральных в ходе предстоящей встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил немецким журналистам, что намерен добиваться от Германии признания террористами проповедника Фетхуллы Гюлена и его организации ФЕТО.

Гюлен, проживающий в США, обвиняется властями Турции в организации попытки госпереворота 2016 года.

По обвинению в связях с Гюленом в Турции были арестованы десятки тысяч человек — что, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны политиков ЕС, заявивших о нарушениях в ближневосточной стране «прав человека».

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