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Порошенко рассказал, как он достигнет мира

Политика

Украинский президент, получив два списанных американских катера, готов силой принудить к миру «российского агрессора»

Порошенко рассказал, как он достигнет мира
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Президент мира

Балтимор, США, 27 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  Самый эффективный способ добиться мира — применить силу к «российскому агрессору», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Воинственное заявление прозвучало 27 сентября в Балтиморе на торжественной церемонии передачи Украине двух патрульных катеров, списанных береговой охраной США.

«Наша задача — заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега так же, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать», — сказал Петр Порошенко.

«Как уличный хулиган, Россия бьет первой. И если они не получают реакцию в ответ, за этим идет следующий удар», — со всей решительностью заявил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на церемонии передачи Украине двух старых патрульных катеров Порошенко заявил о военно-морском альянсе Вашингтона и Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил о военно-морском альянсе Украины и США

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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