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Президент Македонии призвал сорвать референдум о переименовании

Политика

Георге Иванов считает переименование страны «вопиющим нарушением суверенитета»

Президент Македонии призвал сорвать референдум о переименовании
Македония

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 22:52 — REGNUM  Президент Македонии Георге Иванов призвал сограждан не голосовать на референдуме о переименовании страны, 27 сентября передает агентство Reuters.

В ходе выступления в ООН Иванов также заявил, что считает переименование страны «вопиющим нарушением суверенитета».

Явка на референдуме, предложенном правительством Зорана Заева, имеет решающее значение — результаты всенародного голосования 30 сентября не будут признаны, если в нём примет участие менее 50% избирателей.

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Переименование Македонии
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