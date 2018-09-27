«Под ударами критики Трамп смягчает позицию по Евросоюзу» — Мигранян

Москва, , 22:37 — REGNUM Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН продемонстрировало смягчение до недавних пор бескомпромиссной позиции американского лидера в отношении Евросоюза. Об этом 27 сентября заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Ранее казалось, что в Хельсинки Владимир Владимирович (Путин) объяснил ему, что нечего заботиться так о «Северном потоке — 2», о газе. Газовый рынок большой, европейцы нуждаются в газе, и вам там хватит места, и нам там хватит места», — заявил Мигранян.

«Благо, что он, конечно, в связи с этим всё-таки изменил позицию, и никаких санкций в отношении «Северного потока — 2» не было. Но всё-таки и тут поддел Германию: вы будете в зависимости и русские вас дожмут», — подчеркнул он.

По мнению политолога, умеренная позиция американского президента может отражать его реакцию на постоянные обвинения в его попытках «расколоть западный мир».

«Ему было трудно в предшествующий период времени, его называли человеком, который разрушает основы западного мироздания — НАТО и Евросоюз. Он был против и того, и другого. Теперь он всё-таки иногда проявляет свой интерес к некоторым странам Евросоюза, и особенно в связи с этим к Польше», — указал Мигранян.

С другой стороны, позитивным сигналом в выступлении американского президента стало то, что он твёрдо придерживается «антиглобалистской» повестки, считает эксперт.

«Я бы не стал преувеличивать эту сторону вопроса. Тем более, что речь его была направлена не к мировому сообществу, хотя этот элемент там тоже присутствовал, — но к американцам», — отметил Мигранян.

И тем не менее, как во время инаугурации, так и на этом выступлении, Трамп подчеркнул, что США отныне не намерены «навязывать свой образ жизни, свои институты, свои ценности», констатировал он.

«Он это сказал и во время инаугурации в 2017 году. Он сказал, что мы должны быть успешными, мы должны быть эффективными, мы должны показать пример — а если уж кто-то сможет это воспринять и последовать за нами, ради бога, будем только это приветствовать», — отметил Мигранян.

В настоящее время в Нью-Йорке под председательством США проходит 73-я Генеральная Ассамблея ООН. В ходе своего выступления в ООН 26 сентября президент США Дональд Трамп заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от российской энергии».

Трамп также похвалил некоторые страны, и в особенности Польшу, за попытки развивать альтернативные энергетические проекты, которые помогли бы ослабить связь этих государств с российской экономикой.

«Северный поток — 2» включает строительство двух газопроводов общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод, который планируется построить рядом с уже действующим «Северным потоком», вызывает жёсткую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Соединённых Штатов Америки.