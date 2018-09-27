Порошенко заявил о военно-морском альянсе Украины и США

Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Передача Украине двух старых американских патрульных катеров является укреплением военно-морского альянса двух стран, заявил 27 сентября президент Украины Петр Порошенко.

Такое заявление Порошенко сделал в Балтиморе на торжественной церемонии передачи Украине береговой охраной США двух списанных патрульных катеров.

«Для меня большая честь быть в Балтиморе, приветствовать военнослужащих, которые служат в Береговой охране США, которые выполняют величайшую миссию — защищают границу родины. Первые два катера класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сказал Порошенко.

По словам Порошенко, старые катера с пулеметами «помогут защищать Украину от российской агрессии». Трансляцию этого торжественного момента вели украинские телеканалы.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана США передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. По информации телеканала CNN, эти катера были куплены Украиной в рамках программы реализации имущества и техники, неиспользуемой военными США.

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