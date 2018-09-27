Порошенко призвали к ответу за пиар украинцев из СС

Москва, , 22:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко должен понести ответственность за участие в презентации книги «Украинские викинги» на книжном форуме, считает экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко. Об этом она заявила 27 сентября, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Произведение рассказывает об украинцах, принятых на службу в дивизию СС «Викинг».

"Книгу с помпой представили на бук-форуме, открывал это мероприятие Петр Алексеевич Порошенко», — рассказала ведущая Ольга Скабеева.

Книгу в красно-черной обложке принесли в студию и показали участникам программы. По словам ведущей, уже на второй странице изображена свастика.

«Это что такое? Это популяризация фашизма. Если применять закон, эти люди должны нести ответственность. Все. И издатель, и автор, и люди, которые работали над этой книгой, и даже президент, который позволял себе ее пиарить», — возмутилась Елена Бондаренко.

Профессор МосГУ Николай Платошкин провел небольшой экскурс в историю:

«Порошенко — враг Украины. Когда в 1943 году рейхсфюрер СС Гиммлер предложил сформировать дивизию из украинцев, латышей и т. д. (после Сталинграда), Гитлер заявил, что «из этого сельского быдла, лишенного своей интеллигенции», он дивизию формировать не позволит. Поэтому ее формировали только из той части Западной Украины, которая входила до 1918 года в состав Австро-Венгрии. Поэтому ее и назвали «Галиция». Украинцев реальных туда не брали. И когда Гитлер назначил рейхскомиссаром на Украину гауляйтера Восточной Пруссии Эрика Коха, его спросили, что он знает об украинцах. Он говорит: «Я знаю только одно, что украинцы никогда не будут достойны сесть со мной за один стол». А теперь имя холуя Шухевича, который служил в полицейском батальоне вот этому Коху, присвоено проспекту в Киеве».

Как сообщало ИА REGNUM, книга Романа Пономаренко «Украинские викинги: украинцы в дивизии СС «Викинг» была представлена в рамках 25-го ежегодного книжного форума во Львове. В ней рассказывается, как летом 1944 года тысячи украинских добровольцев были включены в состав 5-й танковой дивизии СС «Викинг». По словам автора, «это был уникальный случай в истории Второй мировой войны, когда на пополнение элитной эсэсовской дивизии — наравне с немецкими и другими европейскими добровольцами — были направлены солдаты-славяне».

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