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Профсоюзы обвиняют IKEA в нарушении прав рабочих

Политика

«Высшее руководство компании неоднократно игнорировало красные сигналы»

Профсоюзы обвиняют IKEA в нарушении прав рабочих
rarye
Икеа

Амстердам, 27 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  Международный профсоюз UNI Global Union обратился к правительству Нидерландов с заявлением о нарушении прав рабочих голландской IKEA Group в США, Португалии и Ирландии, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Высшее руководство компании неоднократно игнорировало красные сигналы, когда рабочие и профсоюзы заявляли о нарушениях прав в магазинах по всему миру», — говорится в заявлении генерального секретаря UNI Global Union Кристи Хоффман.

UNI Global Union требует от правительства Нидерландов «создать условия для того, чтобы работники использовали свое право на свободу собраний и коллективные переговоры без страха и запугивания во всех трех упомянутых странах».

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