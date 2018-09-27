Эрдоган потребовал от Германии признать Гюлена террористом

Берлин, , 20:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Германию потребовал признать проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО террористами, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Ради процветания и будущего обеих наших стран давайте увеличим наши взаимные интересы и уменьшим наши проблемы», — заявил Эрдоган в интервью немецким журналистам.

Фетхуллах Гюлен, проживающий в американской Пенсильвании, называется властями Турции главным организатором попытки военного переворота 2016 года. В Турции были арестованы десятки тысяч его сторонников, правительство страны добивается от США выдачи Гюлена.

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