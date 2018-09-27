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Совет министров обороны СНГ состоится в Ташкенте в первой декаде октября

Политика

Россию будет представлять министр обороны РФ Сергей Шойгу

Совет министров обороны СНГ состоится в Ташкенте в первой декаде октября
Иллюстрация: Mil.ru
Сегргей Шойгу на 73-м заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ

Ташкент, 27 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  В Ташкенте в первой декаде октября состоится Совет министров обороны (МНО) Содружества независимых государств (СНГ), сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

«Российскую сторону будет представлять министр обороны РФ Сергей Шойгу», — отметил собеседник агентства.

В ходе встречи стороны обсудят вопросу двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, противодействие современным угрозам и другое.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, глава оборонного ведомства Узбекистана Абдусалом Азизов заявил, что обстановка в мире, и в Центральноазиатском регионе в частности, вынуждает вооруженные силы Узбекистана находиться в постоянной боевой готовности.

Министр указал на рост в регионе активности международных террористических группировок и что прошедшие недавно совместные учения войск Узбекистана и Таджикистана показали готовность двух соседних государств в любой момент дать отпор противнику.

Напомним, что 18−22 сентября состоялись совместные антитеррористические учения «Боевое содружество — 2018» с участием вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана, в которых с обеих сторон было задействовано более 600 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и вертолетов. Учения прошли на полигоне «Чорухдайрон», который расположен в Согдийской области Таджикистана (на границе с Узбекистаном).

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Министерство обороны России
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