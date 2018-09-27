Украинские выборы в 2019 году могут стать последними

Маргарита Князева, , 21:33 — REGNUM

Украина вступает в новый предвыборный цикл. В 2019 году состоятся выборы президента страны и в национальный парламент. От результатов выборов, от того, насколько они будут признаны легитимными, во многом будет зависеть будущее Украины. Вопрос стоит не иначе как быть или не быть «незалежной» в нынешних границах. На вопросы отвечают эксперты Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин и Александр Новиков.

ИА REGNUM : Состоятся ли в 2019 году выборы на Украине, и кто на них может победить?

Федор Пашин: Позиция США и их ближайших союзников (Берлина, Лондона, Парижа, Брюсселя) состоит в том, что выборы на Украине должны состояться при любом развитии ситуации вокруг «незалежной». Таким образом должна обеспечиваться легитимность режима, получившего власть фактически в результате государственного переворота (2014 г.).

По оценкам экспертов, в связи с тем, украинские власти в результате событий на Майдане изначально сформировались на незаконной основе, новые выборы 2019 г. вряд ли смогут добавить большей легитимности киевскому режиму. В связи с ростом пророссийских симпатий и, в частности, к Владимиру Путину, Запад намерен провести выборы не позже назначенных сроков в 2019 г. При этом на Петра Порошенко будет удобно свалить все беды и проблемы украинского общества.

Ожидается, что президентские выборы пройдут в два тура. По имеющейся информации, сегодня коллективный Запад делает ставку на Юлию Тимошенко и Вакарчука, а также В. Наливайченко, бывшего главу СБУ, активного участника антироссийской политики последнего десятилетия.

Шансы выйти во второй тур также имеют Ю. Бойко от Оппозиционного блока и кто-то из двух претендентов от блока «За життя» (В. Рабинович или В. Медведчук). «За життя» поддерживают в Англии, Ватикане, Израиле. Доминантой предвыборной компании выступают национализм и шовинизм, русофобия и антироссийская истерия, проевропейская ориентация.

Нельзя исключать того, что на предвыборный расклад и ход избирательной компании окажет фактор Надежды Савченко. Если она будет зарегистрирована и не снята с выборов, она может выйти во второй тур и даже победить. Однако прийти к власти в Киеве ей просто не позволят. На Западе и в Киеве такой сценарий даже не рассматривается.

ИА REGNUM : Каковы шансы Петра Порошенко?

Ф. Пашин: Шансы Петра Порошенко переизбраться незначительные, его рейтинг не превышает 5−7%. Коллективному Западу победа нынешнего президента совсем не нужна, так как она неизбежно вызовет массовое протестное голосование, а в результате еще больше подорвет легитимность прозападного режима, его международную и внутриполитическую устойчивость.

Тем не менее Порошенко сознательно идет на обострение внутриполитической обстановки, дальнейшее разжигание антироссийской и антипутинской истерии, русофобии в обществе. Он делает ставку на оголтелых непримиримых националистов, крымских татар на Украине, а также рассчитывает на голоса украинской православной паствы. Однако даже история с украинской автокефалией под видом создания самостоятельной церкви на Украине мало добавит ему голосов.

Многим украинцам изначально понятны истинные планы Порошенко. Он и его пособники из так называемой Вселенской православной церкви (ВПЦ) стремятся к тому, чтобы, развалив и ослабив истинное украинское православие — традиционную историко-культурную общественную скрепу, его связь с русско-славянским православием и общей культурной традицией, укрепить позиции униатов и экуменизма в стране.

Вместе с тем нельзя исключать того, что Порошенко, дестабилизировав религиозную жизнь на Украине или спровоцировав обострение ситуации в Донбассе, сможет под предлогом необходимости введения чрезвычайного положения перенести выборы на неопределенный срок. В нынешней ситуации для Порошенко и его ближайшего окружения вопрос выживания и самосохранения становится главным. Он активно прорабатывает все пути отступления, не исключая переезда в Россию.

ИА REGNUM : Какова позиция рядовых украинских избирателей?

Ф. Пашин: Тотальное манипулирование массовым сознанием со стороны украинских и мировых медиа ввергло украинское общество в агрессивно-депрессивное состояние. Большинство населения озабочено выживанием любыми средствами и в своих бедах готово винить всех, и прежде всего, «москалей» и Владимира Путина. Тем не менее, несмотря на то, что большая часть населения страны введена в повальное заблуждение, склонна поддерживать антироссийские и русофобские тезисы и аргументы, на Украине и в украинских диаспорах за рубежом картина политических настроений постепенно начала меняться. Что называется, маятник симпатий и антипатий общества качнулся в другую сторону.

Сегодня главной проблемой украинской избирательной действительности становится неприятие власти и отчуждение от нее значительного числа потенциальных избирателей. Украинцы стремительно утрачивают последние доверие и надежды на справедливые перевыборы. По оценкам экспертов, не следует ждать большой явки, возможно массовое протестное голосование и даже срыв выборов, непризнания результатов, дестабилизация обстановки.

По оценкам американских экспертов, явка на предстоящие выборы будет небольшая, а голосование может носить протестный характер. В связи с этим без активных манипуляций общественным сознанием и подтасовок провести ставленника Запада, который должен набрать квалифицированное большинство, будет крайне сложно.

ИА REGNUM : Влияет ли Россия на предвыборную ситуацию на Украине?

Ф. Пашин: Безусловно, влияет, и гораздо активнее, чем в прежние годы, хотя и не совсем эффективно. Прежде всего, речь идет об информационном воздействии. Украинская проблематика не сходит с эфиров российских теле‑ и радиопрограмм, страниц печати и интернета, которые доступны для просмотра значительной частью украинцев. Многие из них вовлечены в российско-украинскую полемику и, прежде всего, в сети интернет.

Свое влияние на развитие событий на Украине оказывают Донбасс и Крым, где имеют место позитивные процессы обустройства социально-экономической жизни.

На события на Украине существенное влияние оказывают эффективные действия России в международных структурах — «Нормандская четверка», СБ ООН, ПАСЕ и так далее, успешное продвижение энергетической стратегии в Европе — «Северный поток — 2», «Южный поток» и другие, преодоление санкций, всесторонняя поддержка соотечественников за рубежом, и прежде всего, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, усилия по созданию полноценного Союзного государства Белоруссии и России

Нельзя исключать того, что «российскую карту» может разыграть Юлия Тимошенко, у которой есть поддержка в прозападных кругах в России.

ИА REGNUM : Каков уровень антипатий к России на современной Украине?

Ф. Пашин: Надо признать, что на Украине начались процессы, свидетельствующие о некоторых изменениях в симпатиях и антипатиях граждан в пользу России. Там заговорили о росте рейтинга доверия к российскому президенту, несмотря на то, что в самой России из-за непопулярных мер он теряет прежнюю поддержку народа. По некоторым данным, его рейтинг положительного восприятия увеличился вдвое и сегодня превышает показатели украинских политиков.

Нельзя не вспомнить, что в недалеком прошлом, до событий 2014 года, Владимир Путин по рейтингу популярности стабильно лидировал. Парадоксально, но нынешнее во многом негативное восприятие российского президента и падение уровня доверия вызвано не тем, что он якобы развязал войну против Украины и отторгнул Крым и Донбасс, о чем день и ночь твердит украинская пропаганда.

Простые украинцы сильно обижены на российского президента за то, что он не сумел уберечь Украину от неисчислимых бед и лишений, обрушившихся на рідну неньку. А это убедительно свидетельствует о том, что рядовые украинцы до самого последнего времени воспринимали Путина как своего украинского политика и лидера политических настроений. Некоторые говорят, лучше бы он Киев взял, чем дал пролиться крови, разрушил стабильную жизнь на Украине.

ИА REGNUM : Что еще нужно сделать России, чтобы переломить в свою пользу ситуацию на Украине?

Ф. Пашин: Наряду с информационным влиянием на события на Украине и активными шагами на международной арене, нужны эффективные шаги по дальнейшему обустройству и возрождению самой России.

Речь идет о необходимости стремится к утверждению идеалов справедливости, преодолению отчуждения народа от власти, освобождению государства и общества от засилья подрывных элементов, укреплению информационного суверенитета, подъему отечественной экономики, улучшению качества жизни россиян, гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений и так далее.

Решение этих и других актуальных задач, несомненно, сделает Россию более привлекательным субъектом международных отношений. Не только для притока инвестиций и технологий, развития деловых и гуманитарных связей, но и существенно повысит уровень симпатий и лояльности к России в других странах и, прежде всего, на постсоветском пространстве и, в частности, на Украине.

Именно этого так не хватает сегодня России, чтобы кардинально переломить ситуацию на Украине, приступить, наконец, к подлинному строительству Союзного государства Белоруссии и России, добиться политических и экономических успехов в мире.

ИА REGNUM : Как скажутся на обстановке на Украине выборы в Конгресс США и в Евросоюзе?

А. Новиков: Выборы в Конгресс США существенного влияния не окажут, так как американский истеблишмент в целом настроен проукраински и антироссийски. Украина останется главным форпостом сдерживания России в Европе, предлогом введения антироссийских санкций, инструментом противодействия сближения России с ведущими странами ЕС, и прежде всего, Германией.

Что касается выборов в Европейский парламент в 2019 году, то даже если произойдет усиление позиций евроскептиков по результатам выборов, Украина останется в фарватере глобальной антироссийской политики США, Лондона, Брюсселя и Ватикана.

Вместе с тем, с учетом того, что маятник политических настроений на Украине уже качнулся в противоположную сторону, можно ожидать усиления влияния евроскептиков на настроения в стране, падения симпатий к украинским националистам.

Дальнейшее обострение борьбы вокруг Украины вынудит КНР активнее продвигать свои интересы на материке Евразия, в том числе в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь». Россия должна воспользоваться благоприятным моментом для продвижения своих интересов, как в странах ЕС, так и на Украине.

ИА REGNUM : Какое влияние выборы на Украине окажут на внешнеполитический курс официального Киева?

Ф. Пашин: Существуют по меньшей мере два варианта развития внутри‑ и внешнеполитической ситуации вокруг Украины. В случае сохранения стабильности в стране после выборов внешнеполитический курс Украины не претерпит серьезных изменений в декларативном плане.

Однако на практике Киев, декларируя приоритет взаимодействия на международной арене с Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем, Парижем, Варшавой, вынужден будет выстраивать свои отношения и с РФ, прежде всего, развивать торгово-экономические отношения.

При этом Украина не откажется от планов участия в оказании политического, финансово-экономического и информационно-культурного давления на Россию, вмешательства во внутренние дела соседнего государства. Не соблюдая на практике Минские соглашения, Киев будет до конца держаться за их соблюдение Россией.

Во-вторых, нельзя исключать того, что выборы приведут к дестабилизации обстановки. Нельзя исключать роста сепаратистских тенденций в стране, выхода из-под контроля Киева даже отдельных регионов, нарастания противоречий в украинском обществе между националистами и униатами, с одной стороны, и русскоязычным населением Малороссии и Новороссии — с другой.

Дальнейшее снижение легитимности власти и ухудшение социально-экономического положения граждан неизбежно приведет к нарастанию протестных настроений, в том числе приведет к разрастанию конфликта во властных кругах. В этих условиях официальный Киев может пойти на введение чрезвычайного положения, развязывание новой войны в Донбассе и, возможно, в акватории Азовского моря.

Россия должна быть готова к любому сценарию развития событий на Украине, иметь конкретные планы реагирования на них. Несмотря на то, что она фактически остается одной из немногих стран в мире, заинтересованной в целостности соседней страны, ей вряд ли удастся предотвратить запланированный извне распад Украины по новым геополитическим лекалам.

По оценкам экспертов, решение о формировании на украинских землях новой государственности под условным названием «Новый Иерусалим» неизбежно приведет к переформатированию территориального устройства бывшей Украины. Выборы без выбора на Украине могут стать последними.