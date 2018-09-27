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Граница России с Норвегией стала длиннее

Политика

Страны подписали новое пограничное соглашение

Мурманск, 27 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  Российско-норвежская сухопутная граница стала на два километра длиннее — с 195,7 км до 197,7 км. Соответствующие изменения зафиксированы подписанным накануне соглашением о границе.

Как пишет TheBarentsObserver, новому соглашению предшествовали 10 лет комплексной полевой работы, измерений и официальные дипломатические переговоры. В последний раз совместная комиссия определила границу в 1947 году, затем между Норвегией и Советским Союзом.

Изменение протяженности границы обусловлено, в частности, изменением состояния почвы.

«Кроме того, оборудование для измерения расстояний сегодня несколько лучше, чем сразу после Второй мировой войны, когда прямую линию легче нарисовать, чем изогнутую цифровую линию сегодняшнего дня», — пишет издание.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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