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Песков: Кремль проверит, кто такой «полковник ГРУ» Анатолий Чепига

Политика

Ряд СМИ утверждает, что Руслан Боширов из «дела Скрипалей» — это полковник ГРУ Анатолий Чепига

Песков: Кремль проверит, кто такой «полковник ГРУ» Анатолий Чепига
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 27 сентября 2018, 19:58 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российские власти проверят информацию о так называемом «полковнике ГРУ» Анатолии Чепиге, который якобы выдавал себя за Руслана Боширова, обвиненного Лондоном в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери в марте этого года. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 27 сентября.

Напомним, накануне издание The Insiader опубликовало материал, в котором утверждается, что «Руслан Боширов» — это на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига, который родился в селе Березовка Амурской области.

Чепига якобы закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) и участвовал во второй чеченской войне. Также ему присвоено звание Героя России.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Песков заявил, что Кремль собирается проверить, был ли Анатолий Чепига в списке награждённых. Также пресс-секретарь президента сказал, что не знает, существует ли такой «полковник ГРУ» на самом деле. На данный момент в Кремле продолжают исходить из той информации, которую ранее озвучил президент России Владимир Путин и сами граждане России Петров и Боширов, которые отвергают свои причастность к спецслужбам и являются простыми гражданскими лицами.

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