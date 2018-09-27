«Глубинное государство»: на чём держатся претензии глобальной элиты?

Владимир Павленко, , 21:10 — REGNUM

Покойный ястреб Джон Маккейн после вьетнамского плена, где держался, надо признать, достойно, немного «двинулся» и посвятил мести СССР и России за свое унижение всю свою человеческую и политическую жизнь. Сам того до конца, возможно, не понимая, он незадолго до смерти сформулировал кредо феномена, именуемого «глубинным государством». Оно заключается в одновременном, «от ножа», противостоянии двум главным персоналиям современного глобального политического интерьера — Владимиру Путину и Дональду Трампу. Несмотря на пребывание Маккейна с последним из них в одной партии — Республиканской.

Именно отчаянной борьбой с этими двумя персоналиями «глубинное государство» и занимается (разговор в отношении Си Цзиньпина — особый, тут как говорится, есть нюансы), и именно из-за этой борьбы о нём заговорили вполне всерьез, отказавшись от шельмования исследований в этой теме и приписывания им «конспирологии».

У исследователей этого феномена не вызывает сомнений, что «глубинное государство» — это совокупность определенных элитарных групп и интересов. Это общее место во всех аналитических построениях, как и признание теневого контроля некоторых сил, о которых в своих статьях я неоднократно писал, над сложившейся в мире финансовой системой, прежде всего, эмиссионными центрами резервных валют. Но мало кто предпринимает попытки раскрыть его конкретные проявления в политической жизни, особенно институты. Здесь — явный дефицит и информации, и аналитики. Ну что ж, внесем нашу, без сомнения, дискуссионную лепту в попытку прояснения этого вопроса.

Итак, первый элемент такого «глубинного государства», на наш взгляд, — частные аналитические агентства и в целом «мозговые центры» (think tanks), тесно связанные с государством, и, прежде всего, со спецслужбами. Ярчайшая иллюстрация — американское агентство Strategic Forecasting (более известное как Stratfor) с репутацией «теневого ЦРУ». Когда официальным государственным спецслужбам не с руки, или они по закону не имеют права распространять определенную, в том числе секретную информацию, подключаются вот такие Stratfor — они частные, с них взятки гладки.

Кроме того, они широко используются для распространения фейковых новостей. Видим, как Трамп возмущается фейковыми новостями от CNN и других СМИ? Но от его возмущений их поток не останавливается. Не остановится он и впредь. Ибо на этом провокационном направлении, которое щедро оплачивается олигархами, трудятся высокие профессионалы информационной войны.

Еще раньше появилась знаменитая RAND Coprporation, частный «мозговой центр», куда собрали лучшие головы и поручили разработку программ в интересах государства, в том числе ядерное планирование для Пентагона. Сейчас таких частных «мозговых центров», которые готовят рекомендации государству, то есть вертят им, «как хвост собакой», пруд пруди. Все они «помогают» государственным властям строго в интересах бизнеса. Брукингс, Аспен, Стэнфорд, Йель, Санта-Фе, Массачусетский технологический институт, наконец, британский Сассекс и так далее.

Второй пример — частные высокотехнологичные отраслевые военно-промышленные корпорации. Скажем, компания SpaceX. Кто-нибудь разве не понимает, что в нее влиты огромные бюджетные деньги, а также интеллектуальные и технологические ресурсы NASA — американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, что в Хьюстоне? И что сам Илон Маск — обыкновенный, хотя и не рядовой, аферист, который и близко не представляет собой того, за кого себя пытается выдать?

Для чего это делается? Во-первых, для распила бюджетных средств с помощью их перекачки в частный бизнес, это универсальная схема. Во-вторых, для прикрытия частной вывеской тех авантюр, которые избиратели могли бы и не простить государству, если бы оно их проводило своими руками. А вот в-третьих, как раз для того, о чём мы ведем речь. Для перекройки всего экономического ландшафта в пользу бизнеса и передачи ему стратегических сфер, которые раньше находились под безраздельным контролем государства.

Это яснее ясного показывает конечную цель всего этого проекта — приватизацию государства, превращение власти из государственной в частную. «Власть интеллектуальной элиты предпочтительнее самоопределения наций», — сказал как-то Дэвид Рокфеллер. Это и есть формула приватизации власти.

Но ведь феномен частной власти нам уже знаком. Это рабовладение, это капитализм, это, в конце концов, — колониализм. Хотят вернуться к этому?

Третий пример — частные военные компании (ЧВК). Они заняты вербовкой наемников и их поставкой туда, куда государству, в том числе американскому, соваться невыгодно из-за колоссальных имиджевых издержек. А с частника какой спрос? И неважно, что Женевской конвенцией наемничество выведено за рамки международных правил и обычаев ведения войны, и они на него не распространяются. Хорошо платят — и люди знают, не только чем, но и за что рискуют.

Крупнейшая такая компания — Blackwater, которая затем превратилась в Xе Services, а сейчас существует под названием Academi. Весной 2015 года она отметилась на Украине, где проводила ряд спецопераций по негласному поручению тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана. На этих спецоперациях Бреннана подставили в самих США, и он дважды тогда приезжал в Киев, выкупая влипших в историю влиятельных, слишком много знавших, наемников. Где еще отметилась эта ЧВК — много можно примеров приводить, причем, по всему миру.

Последний штрих к теме ЧВК. Всю перечисленную троицу компаний создавал известный предприниматель в этой сфере Эрик Принс. Сегодня его сестра Бетси Дэвос возглавляет министерство образования США. Сам он является близким другом бывшего главного «стратега» — советника по политическим и стратегическим вопросам президента США Трампа — Стивена Бэннона. Эрик Принс формально сейчас не владеет ни одной частной военной компанией, но является создателем и совладельцем группы Frontier Services. Эта китайская компания, созданная для освоения Африки. Она занимается логистикой — не только на «черном континенте», но и на всем протяжении «Одного пояса и одного пути».

Но мы не можем не понимать, что логистики без безопасности не бывает и, следовательно, миссия Принса в этом регионе есть не что иное, как распространение интересов «глубинного государства» и на Китай, что России следует иметь в виду. При этом «глубинному государству» глубоко наплевать, какую позицию по проекту «Пояса и пути» занимает официальный Вашингтон, который ведет с Китаем торговую войну и старается ограничить геополитические устремления Поднебесной. У «глубинного государства» в этом вопросе свой интерес, противоречащий интересам американского государства, но полностью отвечающий планам олигархии.

Получается, что у каждого в этой игре свой интерес. Американцы стараются дестабилизировать Китай и его подбрюшье или, по крайней мере, получать заслуживающую доверие информацию о ходе реализации проекта «Пояса и пути». КНР же нуждается в опыте продвижения интересов в различных сложных регионах мира. У Китая его, как и боевого опыта, нет. У американцев — хоть отбавляй. Идет игра, и кто кого переиграет — тот и будет «в дамках».

Наконец, четвертый, недавний пример, когда 13 января уже нынешнего, 2018 года неопознанная подлодка из акватории, близкой к Корейскому полуострову, запустила две баллистические ракеты, не исключено, что в ядерном снаряжении, по Гавайским островам, то есть по штату — субъекту США, и по Японии. Цель была понятной: имитировать северокорейскую атаку и спровоцировать Трампа на войну с КНДР, а возможно, и втянуть в этот конфликт Китай, а затем и Россию.

Американские военные, управляющие системой ПРО, оказались на высоте: обе ракеты были сбиты, а выпустившая их подлодка — предположительно уничтожена. Сразу же начались информационные провокации об ее принадлежности. Из официальных инстанций военной разведки США был пущен слух, что она либо израильская, либо китайская. В эту версию не поверили. И всплыло то, что больше всего похоже на правду.

У «глубинного государства» имеется свой секретный подводный флот, вооруженный ракетно-ядерным оружием. Формально — американский (в смысле «made in USA»), фактически — это флот глобального экстерриториального государства, центры которого находится отнюдь не в Белом доме и не в Конгрессе. А в штаб-квартирах крупнейших банков и корпораций, а также в спецслужбах.

Имеется и гипотетический пятый фактор, связанный со структурой влияния «глубинного государства» и его роли в мировых делах. Это уфологическая тематика — все эти многочисленные НЛО и прочие паранормальные явления, которые замечают и фиксируют не только обыватели, но и военные разных стран и готовят по этим наблюдениям секретные доклады, возможно, тоже принадлежат «глубинному государству».

8 tombud НЛО

По некоторым данным, эта тема берет начало от завершающего периода Второй мировой войны, когда на ряде секретных совещаний под руководством рейхсляйтера нацистской партии Мартина Бормана было принято решение о внедрении немецких капиталов, технологий и секретов в западный бизнес и доведение до ума таким образом поздних военных разработок, которые в Третьем рейхе на несколько десятилетий опережали весь остальной мир.

Получается, что «глубинное государство» — не что иное, как соединение американской политики с нацистскими технологиями, фундаментом которого является альянс западных и нацистских спецслужб.

Известные факты подтверждают такое предположение. Не является секретом, например, что генерал Рейнхард Гелен, шеф 12-го отдела Абвера — военной разведки Третьего рейха, после войны передал всю свою агентурную сеть на востоке Европы и в СССР в руки американских спецслужб, а сам после этого прошел стажировку в США и возглавил главную спецслужбу Западной Германии — BND.

Другой пример: шеф кадрового отдела I управления РСХА — Главного управления имперской безопасности нацистской Германии — Алоиз Бруннер после войны принял ислам и с группой своих сотрудников растворился в египетских и сирийских пустынях арабского Востока. А базу для этого ему создавал не кто иной, как муфтий Иерусалима Мохаммед Хаджи-Амин аль-Хусейни, который регулярно бывал в Берлине и лично консультировал Гитлера и Гиммлера.

Не эти ли тщательно охраняемые тайны Запада ведут к корням современного международного терроризма? Риторический вопрос, особенно если учесть, что главное арабское террористическое объединение — «Братья-мусульмане», которое недавно находилось у власти в Египте, является продуктом британского колониального управления и тесно связано с деятельностью в 20-е и 30-е годы прошлого века британского лорда-протектора в Каире Эвелина Кромера.

То же и с Саудовской Аравией, переданной Черчиллем в сферу влияния США в общем ряду других уступок Лондона Вашингтону в обмен на давление, оказанное американцами на Гитлера с целью предотвратить ликвидацию окруженного в Дюнкерке британского экспедиционного корпуса. А создавалось королевство саудитов на развалинах Османской империи легендой британской разведки Томасом Лоуренсом, который более известен под именем Лоуренс Аравийский.

Но наиболее наглядным (и общеизвестным) является факт руководства в 1960-е годы американской лунной программой Вернера фон Брауна — высокопоставленного нациста, входившего в верхушку СС — закрытое общество Ahnenerbe — «Немецкое общество по изучению древних сил и мистики». Именно Браун — создатель семейства снарядов-ракет Fau, с помощью которых нацисты, в частности, обстреливали Лондон и другие британские города.

Имеется достоверная информация, что именно Браун стал тем связующим звеном, по которому ракетные технологии Третьего рейха оказались за океаном. Ряд источников утверждает, что в США был переправлен и единственный существовавший на май 1945 года «в железе» экземпляр Fau-4, модели, которая была способна выходить в космическое пространство.

Добавим, что посредниками между англосаксонским Западом и нацистами на протяжении всей Второй мировой войны выступали Ватикан и фашистский режим генералиссимуса Франко в Испании. Создание в послевоенной Германии партии ХДС/ХСС курировалось, с одной стороны, американской оккупационной администрацией, а с другой, папским нунцием в Мюнхене кардиналом Фаульгабером, которого связывали с римским папой Пием XII отношения личной дружбы.

И именно Франко пригрел у себя воссозданную после войны организацию сотрудников СС и СД — внешней разведки Третьего рейха, которую возглавил Отто Скорцени, имевший репутацию «любимца» Гитлера. Как видим, тайное очень сильно влияет на ход исторических событий, и без учета того, что мы называем миром транснациональных банков, корпораций и структур «глубинного государства» — полноценный пазл мировой истории и политики сложить попросту невозможно.