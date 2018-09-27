Экс-депутат разоблачила ложь о равенстве языков на Украине

Москва, , 20:01 — REGNUM Утверждения о равенстве языков на Украине являются ложью, считает бывший депутат Верховной рады Украина Елена Бондаренко. Она выступила 27 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Нарушаются права не русских, а русскоязычных. Они могут быть по крови армянами, грузинами, украинцами, русскими, белорусами — кем угодно», — поправила она собеседников в студии.

По ее словам, в Донбассе до войны было зарегистрировано по результатам последней переписи населения 133 национальности. И языком общения и родным для этих людей являлся русский.

«Когда говорят, что русский — это язык национального меньшинства, — это ложь. Потому что на Украине на русском языке разговаривает большая часть населения. Очевидную ложь заносят и в социологию, когда задают вопрос людям «какой язык вы считаете родным?». Не удобным для себя, а родным. Люди, дезориентированные СМИ, считают, что государственный и есть родной, поэтому указывают украинский», — заявила Бондаренко.

Она ответила на вопрос, существует ли на Украине равноправие языков.

«Заходите в кинотеатр и смотрите, на каком языке идут ленты. Они идут на украинском. Поступаете в вузы, на каком экзамены сдаете? На украинском, даже если ваш родной язык венгерский, румынский, русский, любой другой. Пишете диссертацию, на каком языке будете защищать? На украинском. Медиа включаете, подавляющее большинство каналов, там, где регулируется лицензиями, тоже украинский язык вещания. Знаете где почти нет украинского, потому что там только рынок регулирует отношения между читателем и медиа? В печати. Подавляющее количество прессы русскоязычное, потому что украиноязычную меньше покупают. Сколько русскоязычных школ в русскоязычном трехмиллионном Киеве? Дюжина. Кто после этого заикнется, что у нас языковое равноправие?», — спросила экс-депутат.

Елена Бондаренко — народный депутат Украины до 2014 года, последнее время занимается общественной деятельностью, в частности, помощью политзаключенным.