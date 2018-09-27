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МЧС РФ проведет учения по сценарию внешнеполитического обострения

Политика

Будут отработаны эвакуация населения и развертывание пунктов управления различного типа

МЧС РФ проведет учения по сценарию внешнеполитического обострения
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Москва, 27 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  Министерство чрезвычайных ситуаций РФ проведет в первых числах октября учения по сценарию обострения внешнеполитической обстановки, сообщает 27 сентября пресс-служба ведомства.

С 1 по 3 октября с участием органов федеральной и региональной власти будут отработаны практические действия в условиях крупных аварий и ЧС, мероприятия по повышению устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения, эвакуация населения в безопасные зоны и развертывание пунктов управления.

«В тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, подразделения МЧС России», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что «по легенде учений, произойдет обострение внешнеполитической обстановки».

Учения пройдут в три этапа и завершатся в канун Дня гражданской обороны, который отмечается в России 4 октября.

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Военные учения
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