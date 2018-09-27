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Премьер-министр Канады: «Мы не будем подписывать плохую сделку по НАФТА»

Политика

«Американцы считают, что переговоры жесткие, потому что канадцы являются жесткими переговорщиками. Так и должно быть»

Премьер-министр Канады: «Мы не будем подписывать плохую сделку по НАФТА»
Steve Jurvetson
Джастин Трюдо

Оттава, 27 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на критику президента США Дональда Трампа о неконструктивной позиции Канады на переговорах по НАФТА. 27 сентября передает агентство Reuters.

«Американцы считают, что переговоры жесткие, потому что канадцы являются жесткими переговорщиками. Так и должно быть… Мы не будем подписывать плохую сделку для канадцев», — заявил Трюдо журналистам.

Тем не менее, Трюдо отметил, что «хорошая справедливая сделка» по Североамериканской зоне свободной торговли «все ещё возможна».

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