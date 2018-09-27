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Юрий Боровиков избран новым ректором Новгородского госуниверситета

Политика

Он 10 месяцев исполнял обязанности руководителя вуза

Великий Новгород, 27 сентября 2018, 19:09 — REGNUM  Доктор технических наук, профессор Юрий Боровиков сегодня, 27 сентября, избран ректором Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре НовГУ, ректора тайным голосованием избирала конференция трудового коллектива вуза — всего 134 делегата.

Из числа действительных 114 бюллетеней за Боровикова были отданы 104 голоса, за его единственного соперника на выборах — проректора по научной работе и инновациям Андрея Ефременкова — 10 голосов.

«Юрий Боровиков приступит к своим обязанностям после утверждения его в должности Министерством науки и высшего образования и заключения с ним трудового договора», — сообщили в пресс-центре университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боровиков исполняет обязанности ректора НовГУ с ноября 2017 года. До этого он с 2014 года занимал пост проректора Томского политехнического университета.

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