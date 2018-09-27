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Увлечение европейских политиков Путиным разрушает ЕС — вице-премьер Украины

Политика

Украинский политик напомнила европейцам о позорной странице их истории

Увлечение европейских политиков Путиным разрушает ЕС — вице-премьер Украины
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Путин

Сопот, Польша, 27 сентября 2018, 19:12 — REGNUM  Своими действиями против Украины Россия разрушает правовой порядок Евросоюза, заявила вице-премьер министр по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 27 сентября на встрече в польском городе Сопот, сообщил официальный сайт правительства Украины.

«Политика России относительно Украины — это только часть значительно большей стратегии, а именно — разрушения правового порядка ЕС. Москва использует тактику «разделяй и властвуй» в отношениях со странами-челнами ЕС. Увлечение некоторых политиков ЕС Путиным и его действиями — это опасный признак того, что мирное будущее Европы под угрозой», — заявила чиновник.

Представитель Украины сравнила отношение Евросоюза к России с Мюнхенским соглашением, которым страны Европы пытались задобрить Адольфа Гитлера:

«Наш долг — напомнить Европе, что любые компромиссы касательно ценностей и принципов неизбежно будут иметь катастрофические последствия», — подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее она сетовала на то, что страны Евросоюза не признают Украину «форпостом западной цивилизации», который защищает их от «российского нашествия».

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