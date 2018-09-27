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Помпео призвал Совбез ООН к «энергичному давлению» на КНДР

Политика

«Пока мы не увидим полную, окончательную, подтвержденную денуклеаризацию»

Помпео призвал Совбез ООН к «энергичному давлению» на КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Загнанный в угол. Северная Корея

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 19:02 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Совете Безопасности ООН призвал членов совета продолжать «энергичное давление» на Северную Корею, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Давление санкций Совета Безопасности должно продолжаться энергично и непрестанно, пока мы не увидим полную, окончательную, подтвержденную денуклеаризацию», — заявил Помпео в СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент США и Северная Корея ведут переговоры о новой встрече на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Несмотря на миролюбивые заявления Трампа, США ужесточают односторонние санкции и требуют ужесточения санкций ООН.

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США и КНДР
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