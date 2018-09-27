Киев предложил Баку расширение военно-технического сотрудничества

Баку, , 18:20 — REGNUM Украина предлагает Азербайджану расширение военно-технического сотрудничества, предусматривающее совместное создание и производство высокоточного вооружения.

Как сообщает пресс-служба госконцерна Украины «Укроборонпром», готовность украинской стороны к наращиванию двустороннего военно-технического сотрудничества с Азербайджаном была озвучена в рамках международной оборонной выставки «ADEX-2018», проходящей 25−27 сентября в Баку.

В ходе прошедшей в рамках выставки встречи главы «Укроборонпрома» Павла Букина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава госконцерна напомнил об имеющемся у сторон опыте сотрудничества в области бронетанкостроения и авиастроения.

«Сегодня Украина готова к более глубокому сотрудничеству: к трансферу технологий и совместному производству отдельных видов вооружений и, в частности, высокоточного, а также военной техники», — отметил он.

По данным пресс-службы, инициатива украинской стороны по расширению двустороннего ВТС получила поддержку азербайджанской стороны в ходе прошедших в рамках ADEX-2018 встреч главы «Укроборонпрома» с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, а также с министром обороны Закиром Гасановым.

Как сообщалось ранее, с 2016 года Киев и Баку ведут переговоры о возможности организации совместного производства противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар» дальностью 2,5 км разработки ГККБ «Луч».

Баку также заинтересован в приобретении у Киева украинско-белорусского ПТРК «Скиф» дальностью 5 км.