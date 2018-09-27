НАТО готовит крупнейшие маневры со времен «холодной войны» в Норвегии

Осло, , 18:08 — REGNUM НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен окончания «холодной войны», сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel. Военные учения «Trident Juncture-2018» стартуют в Норвегии через четыре недели.

В военных кругах Брюсселя подтвердили: в новых учениях Североатлантического альянса участие примут свыше 44 000 солдат, и 10 000 из них предоставит бундесвер.

Масштабные учения пройдут с 25 октября по 23 ноября. Сюжет маневра исходит из статьи 5 Вашингтонского договора: одно или несколько государств блока подвергаются нападению, а остальные должны оказать помощь.

После окончания «холодной войны» подобные маневры стали проводиться заметно менее интенсивно. Однако после событий в Крыму и на Востоке Украины в 2014 году стратегия НАТО вновь изменилась. Особенно это касается Польши и прибалтийских республик, которые периодически заявляют о том, что чувствуют опасность, исходящую от восточного соседа, и требуют от НАТО модернизации и сдерживания.

Тем не менее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявили, что сценарий «Trident Juncture» был разработан не применительно конкретно к России или возможной агрессии с её стороны. Маневр предназначен для того, чтобы отработать и повысить общую обороноспособность блока против «вымышленного противника», отметил пресс-секретарь Альянса.

В дипломатических же кругах говорится, что учения, конечно, не случайно будут проходить в странах, имеющих с РФ сухопутную границу. России в данном случае припоминаются её интенсивные учения на случай крупномасштабных конфликтов — имеются в виду стратегические военные учения «Восток», в которых было задействовано почти 300 000 военных.

В первом раунде предстоящих натовского маневров, по данным военных из Германии, Италии и Великобритании, сформированные «южные силы» должны будут отбить атаку «северных сил». Последние, в частности, будут состоять из войск США, Канады и Норвегии. Второй раунд, по сценарию, предусматривает контратаку «южных сил» против «сил севера».

До сих пор крупнейшими маневрами НАТО после окончания «холодной войны» считались учения «Strong Resolve», прошедшие в 2002 году. В них было задействовано около 40 000 военных. Крупнее предстоящего маневра, по словам дипломатов Альянса, были лишь учения, имевшие место в 1991 году — до распада СССР. Причем стоит отметить, что на тот момент, кроме прочих, проводились еще маневры «Reforger» — «Возвращение войск в Германию», участие в котором принимали до 125 000 солдат.