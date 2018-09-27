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Глава британского МИД рассказал о встрече с Лавровым в штаб-квартире ООН

Политика

В эти дни в Нью-Йорке проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Глава британского МИД рассказал о встрече с Лавровым в штаб-квартире ООН
Ted Eytan
Джереми Хант

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 18:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Хант рассказал сегодня, 27 сентября, в интервью Sky News.

По словам Ханта, встреча была непростой и Лавров был жестким. Всё, что удалось сделать двум министрам иностранных дел — это обменяться мнениями.

«Это было достаточно сложно. Он был довольно жёстким… Был откровенный обмен», — рассказал Хант о встрече с Лавровым

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на сессии Генассамблеи ООН, вновь обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте этого года.

Читайте развитие сюжета: СМИ: Глава МИД Британии наврал о своих переговорах с Сергеем Лавровым в ООН

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