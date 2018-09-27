Италия и Тунис откроют «канал легальной миграции»

Рим, , 17:50 — REGNUM Министры внутренних дел Италии и Туниса Маттео Сальвини и Хишем Фурати договорились об открытии «канала легальной миграции» между двумя странами, заявил Сальвини на пресс-конференции в Тунисе, передает Quotidiano в четверг, 27 сентября.

Главной целью будет убедить молодых граждан Туниса (как и других стран) не покидать свою Родину, но если они все-таки захотят эмигрировать (в том числе на время, к примеру, для учебы) — делать это официальным путем, сказал глава МВД Италии.

Появление «легального» (и контролируемого властями) канала должно будет помочь в борьбе с нелегальной миграцией, которая вредит всем сторонам и подвергает жизнь мигрантов опасности, добавил Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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