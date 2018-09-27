Владимирский избирком вручил удостоверения избранным депутатам

Владимир, , 17:34 — REGNUM Избирком Владимирской области на заседании 27 сентября вручил удостоверения об избрании депутатов регионального заксобрания, выборы которых прошли 9 сентября, сообщила пресс-служба избиркома.

«Комиссия приняла решение о регистрации депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва по единому избирательному округу. Председатель облизбиркома Вадим Минаев вручил депутатам областного парламента удостоверения об избрании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что по результатам голосования, партия «Единая Россия» получила 23 места в региональном парламенте, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, партия «Справедливая Россия» будет представлена тремя депутатами. Также в заксобрание прошел один депутат от Коммунистической партии социальной справедливости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, список партии «Единая Россия» на выборах возглавляла губернатор Светлана Орлова. Накануне второго тура выборов она написала заявление о сдаче мандата, который достался секретарю регионального отделения партии Ольге Хохловой. Но 23 сентября Светлана Орлова проиграла выборы. По данным некоторых владимирских СМИ, экс-губернатор планировала вернуться в Совет Федерации, но для этого ей нужно было вновь получить место в Законодательном собрании Владимирской области.

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