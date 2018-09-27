Компромисс Украины с РФ по вопросу ввода миротворцев возможен — эксперт

Киев, , 17:18 — REGNUM В принципиальном смысле между Украиной и Россией нет компромисса в вопросе ввода на Донбасс международного миротворческого контингента ООН. Об этом 27 сентября на своей странице в Фейсбуке написал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«Никакого компромисса с Россией по этому вопросу в принципиальном смысле нет. На рабочих уровнях и не в формате минского процесса просматривался возможный компромисс только в отношении стран — участников миротворческого контингента на Донбасс. Ведь здесь позиции Украины и России существенно различаются», — отметил Марчук.

По его словам, с Россией возможен компромисс в вопросе утверждения стран — участниц миротворческой миссии ООН.

«Украина заявила, что в составе миротворческого контингента не может быть российских военных и стран — членов ОДКБ. Россия заявила, что в составе миротворческого контингента не могут быть военные стран — членов НАТО. Именно в этом вопросе на рабочем уровне просматривается возможный компромисс. Именно в этом контексте я говорил о возможном компромиссе», — подытожил Марчук.

Ранее, 25 сентября, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция готовы присоединиться к миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», — сказал Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) президент Украины Пётр Порошенко напомнил, что Украина еще в апреле 2015 года обращалась в ООН с просьбой о вводе на Донбасс миротворцев. Он отметил, что миротворцы должны помочь в «достижении мира, а не замораживанию конфликта».