США и Совбез ООН могут договориться по Донбассу без Украины — эксперт

Киев, , 17:11 — REGNUM США и члены Совета Безопасности ООН могут согласовать параметры миротворческой миссии ООН без Украины, если Киев не пойдет на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 27 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

«На Западе имеют серьезные намерения реализовать эту инициативу. Украина должна будет пойти на уступки, иначе договорятся без нас, иначе без нас договорятся США и члены Совбеза без Украины, что хуже. Нужно вести переговоры, чтобы был максимально учтен наш интерес, но понимать, что без определенных договоренностей и компромиссов сдвинуть это с мертвой точки будет чрезвычайно сложно», — сказал Мусиенко.

По его словам, Киеву нужно выполнить политическую часть Минских соглашений, чтобы Россия не ветировала украинский вариант резолюции по миротворцам ООН.

«Эта идея совсем не мертворожденная, она имеет право на жизнь и на реализацию. В принципе, это неплохая идея. Другой вопрос, как её реализовать, если украинская сторона будет настаивать исключительно на своих требованиях, а российская — на своих. Тогда это будет невозможно реализовать. Без политических решений, сколько бы это не вносилось в Совбез, столько оно будет ветироваться Россией. Всё это останется на уровне разговоров», — рассказал Мусиенко.

Он считает, что проект резолюции по вводу миротворческой миссии в Донбасс будет вынесен на рассмотрение Совбеза ООН после достижения политических договоренностей.

«Проект резолюции будет выноситься, когда будут достигнуты политические договоренности. В противном случае, какой смысл выносить резолюцию… Я не скажу, что эта идея малореальная. Нет, она реальная, и на протяжении этого года она активно обсуждалась. Более того, были активные шаги, например, визиты министров иностранных дел Швеции, Финляндии в Украину. Шведы согласились возглавить миссию и внедрять её в Украине. Кстати, это неплохо, потому что шведы имеют большой опыт. Уже ведется разговор о количестве, о странах-участниках. Это свидетельствует о том, что уже идет предметное обсуждение деталей», — пояснил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на 73-й генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) президент Украины Петра Порошенко призвал ООН ввести миротворцев в Донбасс для завершения, а не для заморозки конфликта.

«Многонациональная миротворческая операция, под эгидой ООН, с единой целью — восстановить суверенитет Украины, может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. РФ выступает против миротворцев. Среди причин — Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику, боится потерять контроль над украинско-российским участком границы», — сказал Порошенко.