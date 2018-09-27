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Почти треть итальянских избирателей поддерживают партию Сальвини

Политика

Совокупный рейтинг двух правящих партий превышает 62%

Рим, 27 сентября 2018, 16:47 — REGNUM  По данным социологических опросов, проведенных Tecnè, Emg Acqua и Swg, самой популярной партией в Италии остается «Лига» Маттео Сальвини, ее рейтинг продолжает расти и достиг 32,3−33,2%, сообщает La Repubblica в четверг, 27 сентября.

Стабильны показатели второй партии, составившей властную коалицию — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо: по данным социологов, партия пользуется поддержкой 28,7−29,2% избирателей.

На третье место избиратели поставили бывшую правящую Демократическую партию (от 16,3 до 16,9% голосов с некоторым снижением в сравнении с предыдущими опросами), на четвертое — партию «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (8,1−10,9%).

Как сообщалось ранее, по данным социологов, деятельностью правительства довольны более 60% граждан страны, что в Италии считается очень высоким показателем. Не менее необычен и рост совокупного рейтинга составивших коалицию партий — с 50,1% на выборах в марте 2018 года до 62% в настоящее время.

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Политическая жизнь Италии
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