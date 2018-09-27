Северо-Западню таможню оставили без Гетмана

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Гетман уволен 27 сентября приказом руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Основанием для увольнения стали нарушения коррупционного характера. Однако при увольнении Гетман получит все причитающиеся выплаты.

Приказ об освобождении от должности генерал-лейтенанта таможенной службы Гетмана «в связи с утратой доверия» опубликовал портал 47news. Теперь уже бывший начальник СЗТУ уволен не только с высокого поста, но и вообще из таможенных органов России.

В документе говорится о том, что Гетман уволен «за совершение коррупционного правонарушения», выразившегося в неисполнении ряда пунктов закона «О службе в таможенных органах РФ» и закона «О противодействии коррупции».

Основанием для такого кадрового решения названо письмо из Управления по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ от 17 сентября 2018 года.

В то же время приказом главы ФТС предписано произвести Александру Гетману «предусмотренные выплаты и компенсации».

По данным источника, претензии к Гетману вызвали две квартиры в Петербурге, оформленные на мать и жену таможенника. Одна из квартир в элитном доме оценивается в 27 млн рублей. Кроме того, проверялась законность происхождения автомобиля премиум-класса Jaguar F-Pace и валютных операций Гетмана.

По данным 47news, на освободившуюся должность начальника СЗТУ рассматривается кандидатура начальника Санкт-Петербургской таможни, полковника таможенной службы Сергея Опри.

Александр Гетман занимал пост начальника Северо-Западного таможенного управления с 5 июня 2015 года.

В зоне ответственности СЗТУ — часть территории Северо-Западного федерального округа (без Калининградской области), в состав которой входит 10 субъектов Российской Федерации. В составе СЗТУ — 10 таможен, 84 таможенных поста. Действуют 47 пунктов пропуска на границе с пятью зарубежными странами.