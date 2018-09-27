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США: инвестиционный климат в Индонезии улучшается

Политика

Торгово-промышленная палата и бизнесмены в США видят большие возможности для сотрудничества

Джакарта, 27 сентября 2018, 16:07 — REGNUM  Торгово-промышленная палата США считает, что инвестиционная и нормативная среда в Индонезии улучшается, сообщает Antaranews.

«Торгово-промышленная палата и бизнесмены в США видят большие возможности для сотрудничества, которые обусловлены нормативными реформами, проведенными президентом Индонезии Джоко Видодо», — заявил Чарльз Фриман, старший вице-президент торговой палаты США в Азии на саммите по инвестициям США — Индонезия в 2018 году в Джакарте 27 сентября.

Согласно докладу торгово-промышленной палаты, представленному в четверг, 27 сентября, правительство Индонезии должно уделить больше внимания развитию инфраструктуры и ряду таких вопросов, как лицензирование, приобретение земли, что часто препятствует бизнес-проектам, которые были финансово осуществимы.

«На нас произвела впечатление та открытость администрации президента Джоко Видодо, с которой она готова вести диалог с частным сектором и искать пути регулирования», — отметил управляющий директор торговой палаты США в Индонезии Лин Нейман.

Напомним, министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила на саммите по инвестициям США — Индонезия в 2018 году, что Индонезия способна преодолеть различные проблемы и выжить в условиях глобальной неопределенности.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит по инвестициям Индонезия — США прошел в Джакарте

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Внешняя политика Индонезии
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