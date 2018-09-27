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Парламент Узбекистана начал проявлять признаки самостоятельности

Политика

Юлдашев во всеуслышание обвинил чиновников Минкультуры в незнании законов и безответственности

Ташкент, 27 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Председатель Сената парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев потребовал разъяснений от правительства за частые случаи игнорирования сенаторских запросов, спикер верхней палаты посетовал, что руководители министерств и ведомств не взаимодействуют с парламентом, как это прописано в законе, сообщает местное издание кун.уз.

В частности, как сообщил Юлдашев 27 сентября в ходе пленарного заседания Сената, Минкультуры отвечало на запрос сенаторов в течении 40 дней, «более того, ни на один вопрос не был получен исчерпывающий ответ».

Юлдашев во всеуслышание обвинил чиновников Минкультуры в незнании законов и безответственности.

Ранее, еще два года назад парламентарии не решались открыто нападать на органы исполнительной власти, почувствовать себя самостоятельной ветвью власти они смогли только с приходом к руководству страной Шавката Мирзиёева.

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Мирзиёев: перестройка в Узбекистане
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