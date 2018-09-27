Авианосный флот США пришел в упадок

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Американский ресурс USNI News опубликовал большую статью о состоянии авианосного флота США. В общем и целом, состояние весьма плачевное. По мнению ресурса, оперативное развертывание американского авианосного флота находится на самом низком уровне за последние двадцать пять лет.

Приведем несколько фактов, изложенных в статье.

Впервые за достаточно длинный промежуток времени летом 2018 года в течение двадцати двух дней в строю не было ни одной авианосной ударной группы ВМС США, которая могла бы выполнять задачи по оперативному предназначению.

Боевые возможности авиации ВМС США неуклонно снижаются с 2012 года. Палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18E / F Super Hornet ранее интенсивно использовались для поддержки операций на Ближнем Востоке. В настоящее время менее половины от всех самолетов парка Super Hornet способны выполнять боевые задачи.

Издание с горечью отмечает, что данное плохое состояние авианосного флота США имеет место на фоне укрепления военной мощи России и Китая.