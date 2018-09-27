Совфед 3 октября обсудит пенсионный закон

Москва, , 15:50 — REGNUM Совфед рассмотреть закон о пенсионной системе на заседании 3 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября сообщили в верхней палате парламента.

Перед этим инициативу предстоит обсудить комитету по социальной политике, обсуждение предстоит в расширенном составе — ожидается участие вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минтруда Максима Топилина.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе в третьем чтении. В частности, с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

В ходе обсуждения инициативы в Госдуме текст документа был существенно доработан. Основные изменения в закон внес президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил в ходе телеобращения к гражданам РФ 29 августа.

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