Российское ружье-антидрон REX-01 является лучшим в своем классе

Москва, , 15:44 — REGNUM На учениях «Восток-2018» российские военнослужащие отрабатывали применение ружья-антидрона REX-01.

Производителем данного оружия является компания ZALA AERO GROUP, которая входит в состав АО «Концерн «Калашников». Впервые данная система была продемонстрирована на выставке «Армия-2017».

REX-1 способно оказывать противодействие беспилотным летательным аппаратам противника, кроме этого, оно может заглушить Wi-Fi волны и мобильную связь. Ружье-антидрон может подавлять сигнал спутниковых навигационных систем в радиусе двух километров, что является лучшим показателем среди устройств этого класса.

Ружье отличает простота использования, чтобы его активировать, достаточно нажать одну кнопку. Изделие также является самым компактным устройством в своем классе.

Встроенный аккумулятор питания дает возможность непрерывно работать в течение трех часов. Для наведения на цель есть коллиматорный прицел.

REX-1 может также применяться для работ по обезвреживанию взрывных устройств, приводимых в действие звонком с помощью мобильного телефона. Ружье блокирует сигнал, и невозможно подать команду на взрыв.