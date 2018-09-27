Индия назвала выборы на Мальдивах триумфом демократии

Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и представители МИД Индии заявили, что победа Ибрагима Мохамеда Солиха на президентских выборах на Мальдивах «отразила приверженность наций Индийского океана ценностям демократии и верховенству закона». Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Ибрагима Мохамеда Солиха с победой на президентских выборах на Мальдивах.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил пожелание дальнейшего укрепления демократии и мира в стране, — говорится в заявлении индийского правительства 24 сентября. Эти выборы представляют собой торжество демократии на Мальдивах, — говорится в отдельном заявлении министерства иностранных дел Индии.

По информации индийского новостного агентства Hindustan Times, Ибрагим Мохамед Солих и Нарендра Моди также договорились работать в тесном контакте для поддержания дружеских и добрососедских отношений.