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Индия назвала выборы на Мальдивах триумфом демократии

Политика

Индия и Китай борются за влияние на Мальдивах. Одна из самых важных причин — стратегически важное расположение островов в регионе с военной точки зрения. Также небольшое государство находится на пересечении торговых путей

Индия назвала выборы на Мальдивах триумфом демократии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Нью-Дели, 27 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди и представители МИД Индии заявили, что победа Ибрагима Мохамеда Солиха на президентских выборах на Мальдивах «отразила приверженность наций Индийского океана ценностям демократии и верховенству закона». Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Ибрагима Мохамеда Солиха с победой на президентских выборах на Мальдивах.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил пожелание дальнейшего укрепления демократии и мира в стране, — говорится в заявлении индийского правительства 24 сентября. Эти выборы представляют собой торжество демократии на Мальдивах, — говорится в отдельном заявлении министерства иностранных дел Индии.

По информации индийского новостного агентства Hindustan Times, Ибрагим Мохамед Солих и Нарендра Моди также договорились работать в тесном контакте для поддержания дружеских и добрососедских отношений.

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Зарубежная хроника
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