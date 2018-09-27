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Премьер Индии Нарендра Моди откроет в Непале трансграничную железную дорогу

Политика

Ожидается, что премьер-министр Индии в пятый раз посетит Непал, чтобы открыть первую трансграничную железную дорогу между странами

Премьер Индии Нарендра Моди откроет в Непале трансграничную железную дорогу
Challiyan
Железная дорога. Индия

Нью-Дели, 27 сентября 2018, 20:54 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Непал в декабре, чтобы открыть первую трансграничную железную дорогу между двумя странами. Он также примет участие в священном фестивале.

Подробности визита в Непал премьер-министра Индии Нарендры Моди обсуждались сторонами на недавнем саммите Инициативы Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-экономической Кооперации (БИМСТЭК) в Катманду, — сообщили журналистам представители министерства иностранных дел Непала 24 сентября.

Они добавили, что также рассматриваются даты 28 и 29 ноября для предстоящего визита.

По информации индийского новостного агентства Hindustan Times, ширококолейная железная дорога в данный момент находится на заключительном этапе строительства и является частью усилий по уменьшению влияния Китая в регионе.

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Зарубежная хроника
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